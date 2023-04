Una nuova truffa sta spopolando sul territorio italiano, dopo le segnalazioni, con tanto di comunicato ufficiale della Polizia di Stato, riguardanti i falsi avvisi affissi su innumerevoli condomini del nostro paese, siamo oggi a raccontarvi della falsa violazione del Codice della Strata, o meglio definita come multa, che potrebbe fare la comparsa sul vostro parabrezza.

A parlarne è Il Gazzettino, nota testata giornalistica online del Friuli, pronta a raccontare della messa in allerta, da parte della Polizia locale, della popolazione in merito ad una nuova truffa pericolosa, che punterebbe a rubare denaro al contribuente. Nella cittadina di Trieste, alcuni consumatori si sono ritrovati sotto il tergicristallo del veicolo in sosta, un preavviso di violazione completamente falso.

Le truffe sempre più pericolose

Il design è molto simile agli avvisi classici della Polizia Locale, ma presenta incongruenze che ad un occhio anche non particolarmente esperto balzano subito all’occhio. Questi è realizzato con l’inserimento dei loghi del Comune e della Polizia, stampato solo ed esclusivamente su una pagina (la parte posteriore è completamente bianca), nonchè compilato a mano con tutti i dati del veicolo che ipoteticamente avrebbe commesso l’infrazione.

Il foglio invita il contribuente a pagare la somma indicata con le modalità indicate, peccato che sia tutto falso, in quanto gli estremi collegati sono gestiti da malviventi, i quali ruberebbero tutto il denaro versato. L’unica cosa da fare è contattare la centrale operativa della vostra zona, per verificare che effettivamente la multa ricevuta sia vera, in caso contrario segnalate subito la truffa, in modo che la Polizia locale possa avvertire a sua volta gli altri cittadini.