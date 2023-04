Ciò che mangiamo non solo influenza il nostro cervello per quanto riguarda la forma fisica, ma anche per quanto riguarda il nostro umore. Non è senza ragione che il nostro intestino è chiamato il nostro “secondo cervello” e la ricerca suggerisce che i trilioni di microrganismi che vivono nel nostro intestino, noto anche come microbioma intestinale, comunicano con il nostro sistema nervoso e immunitario, influenzando il nostro umore generale.

Quindi possiamo dire con sicurezza che il nostro intestino e il nostro cervello sono collegati e questo sottolinea che mentre mangiare cibi adatti all’intestino può mantenere i nostri stati d’animo più stabili, consumare cibi che i batteri intestinali odiano possono effettivamente rovinare il nostro umore e innescare stress e ansia. I microrganismi nel nostro intestino producono neurotrasmettitori nel cervello che prendono parte attiva a processi come la memoria, l’apprendimento, l’attenzione e la regolazione emotiva.

Stress e ansia, ecco 5 alimenti che possono scatenarlo

Lo squilibrio nutrizionale può influenzare in modo notevole il nostro umore e farci sentire angosciati e addirittura depressi. Ad esempio, non assumere abbastanza proteine ​​può influire sulle funzioni cerebrali. I probiotici e i prebiotici, d’altra parte, possono aiutare a mantenere sani ed equilibrati i batteri nel sistema digestivo. Poi ci sono alimenti che possono aumentare temporaneamente il nostro umore, ma possono creare scompiglio con i livelli di stress in seguito. Ecco gli alimenti che possono innescare i nostri livelli di stress e quelli che dovresti evitare di mangiare frequentemente, soprattutto quando hai davanti una giornata frenetica.

Dolci zuccherini

Contribuiscono all’ansia generale. Alimenti come torte e pasticcini fanno salire e scendere il livello di zucchero nel sangue, e con esso anche la nostra energia va su e giù. Quando la glicemia crolla, il nostro umore peggiora e i livelli di ansia possono aumentare.

2. Dolcificanti artificiali

Sono spesso consigliati come sostituti dello zucchero, ma gli studi indicano che l’uso di NNS può anche aumentare l’infiammazione e lo stress nel nostro corpo. L’uso di aspartame può portare a infiammazione sistemica, stress ossidativo e produzione eccessiva di radicali liberi.

3. Assumere troppo caffè

Troppa caffeina può causare problemi alle ghiandole surrenali stimolando eccessivamente il corpo. E poiché stimola il sistema nervoso, la caffeina può causare un aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca che alla fine aumenteranno i sentimenti di ansia.

4. Carboidrati raffinati

Esacerbano l’infiammazione e sopraffanno il corpo con più zucchero del necessario, il che può creare un aumento dello stress e livelli di umore instabili.

5. Cibo fritto

Il cibo fritto contiene una quantità elevata di grassi trans. Il grasso trans è una delle ragioni principali per l’infiammazione nel nostro corpo. Quando il nostro corpo attraversa la condizione di infiammazione, i livelli di stress aumentano.

Foto di Phan Minh Cuong An da Pixabay