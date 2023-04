Capelli grigi: la formula per impedirli

Ormai diamo per assodato che invecchiando i nostri capelli diventano man mano sempre più grigi. La motivazione sembra abbastanza ovvia, ma in realtà non è così. Studiano i follicoli piliferi nei topi potremmo aver scoperto un meccanismo alla base del perché e del come di questo fenomeno. La scoperta potrebbe portare un giorno a potenziali nuovi modi per fermare o invertire il processo di ingrigimento dei capelli.

In generale sappiamo già che i capelli diventano grigi quando le cellule specializzate che producono il pigmento, chiamate melanociti, iniziano a essere sempre meno e a non essere sostituiti. Un nuovo studio aggiunge ora alcuni dettagli extra mentre sfida le idee precedenti su come si sviluppano i melanociti. I ricercatori si sono concentrati sulle cellule staminali dei melanociti (McSC) nel follicolo pilifero. Ad un certo punto, in una regione chiamata rigonfiamento del follicolo, smettano di svilupparsi in melanociti.

Addio ai capelli grigi?

Le parole dei ricercatori: “Il nostro studio contribuisce alla nostra comprensione di base di come le cellule staminali dei melanociti lavorino per colorare i capelli. I nuovi meccanismi scoperti sollevano la possibilità che la stessa posizione fissa delle cellule staminali dei melanociti possa esistere negli esseri umani. In tal caso, presenta una possibile via per invertire o prevenire l’ingrigimento dei capelli umani aiutando le cellule bloccate a muoversi di nuovo tra i compartimenti in sviluppo del follicolo pilifero”.

I ricercatori hanno scoperto che le McSC, a differenza di altri tipi di cellule staminali, possono passare da uno stato di pura cellula staminale a quello che è noto come stato di amplificazione di transito. In altre parole, le McSC possono muoversi per cambiare stato in modi in cui le altre cellule staminali non lo fanno, e sembra che questa mobilità e questa plasticità sia cruciale per la produzione continua di melanina attraverso i melanociti. Lavorandoci è possibile creare una formula universale per impedire il processo di ingrigimento dei capelli.