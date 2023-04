Tre cene ideali per la salute del cuore secondo la cardiologa

Seguire una dieta sana è fondamentale per gestire la salute del nostro cuore, Ecco dunque quali sono i consigli di una cardiologa per cena

Secondo l’American Heart Association, l’alimentazione è una parte fondamentale per la salute del nostro cuore. Seguire una dieta sana è infatti fondamentale per gestire la pressione sanguigna e ridurre il rischio di infarto e ictus.

Una dieta a base vegetale è la migliore per la salute del cuore

La dottoressa e cardiologa, Elizabeth Klodas fondatrice della Preventive Cardiology Clinic e del programma Step One Foods, afferma infatti che l’alimentazione è uno dei fattori più importanti per mantenere bassi i livelli di colesterolo e mantenere il cuore sano.

La dottoressa Klodas segue una dieta prevalentemente vegetale, consumando molti cibi vegetariani, inclusi molta frutta, verdura e cereali integrali; e occasionalmente pesce e carne, limitando l’assunzione di carne rossa.

La dottoressa, da sempre alla ricerca dell’alimentazione migliore per sostenere la salute del nostro cuore e della correlazione tra l’alimentazione e le malattie cardiovascolari, ritiene infatti che una dieta a base vegetale sia la cosa migliore per la salute del cuore.

Inoltre la dottoressa confessa che ovviamente anche a lei piacciono cibi poco salutari ma gustosi come le patatine fritte d il gelato, solo che li consuma con moderazione e non più di una volta al mese. Sembra infatti che per molti non sia possibile seguire un’alimentazione rigida e perfetta, un piccolo sgarro è concesso, purché sia controllato e limitato, nella frequenza e nella quantità.

Le ricette della cardiologa per la cena

Ecco dunque quali sono le cene che la dottoressa Klodas predilige per la sua cena, secondo quanto affermato alla rivista Insider.

La sua preferita è una bella insalatona, ricca e completa, dove l’ingrediente più abbondante sono ovviamente le verdure, accompagnate magari anche da qualche frutto rosso. Per la parte proteica si può scegliere tra ceci, salmone o un uovo. Per il condimento meglio scegliere olio di oliva, aceto e limone.

Anche se la dottoressa Klodas predilige una dieta a base vegetale, non le dispiace mangiare pesce, in particolare il salmone. Mangiare pesce è infatti una delle basi della dieta mediterranea, che sappiamo essere ottima per la salute del nostro apparato cardiovascolare.

Possiamo scegliere di farlo arrosto con un contorno di verdure, oppure al vapore o anche assieme alla pasta.

Un’altra ricetta che la dottoressa trova molto indicata per la salute del cuore, è una sorta di pasta al forno con salsa di pomodoro e gamberi, preparata con pasta all’orzo. Per prepararla basta condire la pasta con salsa di pomodoro, basilico e gamberetti e poi cuocerla al forno.

Foto di Romjan Aly da Pixabay