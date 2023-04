Il momento della giornata in cui si riceve la terapia del cancro potrebbe avere un impatto sull’efficacia del trattamento, suggeriscono alcuni studi recenti. In particolare, la ricerca ha indicato che il ritmo circadiano del nostro corpo può influire sulla risposta del tumore alla terapia.

Il ritmo circadiano è il ciclo biologico che regola i processi fisiologici del nostro corpo, come il sonno, la digestione e la temperatura corporea. Questo ciclo è influenzato dalla luce e dalle tenebre naturali, e ha un impatto sulla funzione di molti organi e sistemi del nostro corpo, compreso il sistema immunitario.

Cancro, fare la terapia in una determinata parte della giornata influisce sulla malattia?

Uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications ha suggerito che la radioterapia potrebbe essere più efficace se somministrata durante il momento in cui il tumore è più vulnerabile. In particolare, il momento in cui il tumore è meno protetto dal sistema immunitario potrebbe essere il momento migliore per somministrare la radioterapia. Un altro studio ha suggerito che il momento della giornata in cui si somministra la chemioterapia potrebbe influire sulla sua efficacia.

In particolare, la ricerca ha indicato che somministrare la chemioterapia durante il periodo in cui il corpo è meno in grado di riparare i danni del DNA potrebbe aumentare la risposta del tumore alla terapia. Tuttavia, altri studi hanno fornito risultati contrastanti, e non tutti gli esperti concordano sull’importanza del momento della giornata nella terapia del cancro. Ad esempio, alcuni studi hanno suggerito che il momento della giornata non ha un impatto significativo sulla risposta del tumore alla terapia.

In ogni caso, è importante sottolineare che la terapia del cancro dovrebbe essere sempre guidata da un medico specialista, che valuterà il momento migliore per somministrare la terapia in base alle esigenze individuali del paziente. Inoltre, la terapia del cancro è spesso un processo complesso che coinvolge molteplici fattori, e il momento della giornata è solo uno di questi.

In sintesi, ci sono prove che suggeriscono che il momento della giornata potrebbe avere un impatto sull’efficacia della terapia del cancro, ma non tutti gli studi concordano sull’importanza di questo fattore. È importante che la terapia del cancro sia sempre guidata da un medico specialista, che valuterà il momento migliore per somministrare la terapia in base alle esigenze individuali del paziente.

Foto di Parentingupstream da Pixabay