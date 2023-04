Unrecord è un titolo molto discusso nell’ultimo periodo, per la sua capacità di essere talmente realistico, da sembra falso. Avete capito bene, il trailer che troverete nell’articolo non si tratta di una realistica bodycam, ma a tutti gli effetti di uno spezzone di un gioco che vuole far parlare di sé a suon di prestazioni uniche nel loro genere.

Il motore grafico è ovviamente Unreal Engine 5, di nuovissima generazione, sul quale si dovrebbe basare ad esempio Hellblade 2, ed i risultati si vedono. Unrecord sarà, almeno secondo quanto definito dagli autori, un tactical shooter, nel corso del quale andremo a controllare un poliziotto, con una inquadratura anch’essa molto particolare: la bodycam che lo stesso indossa all’altezza del petto.

Unrecord, un titolo davvero speciale

Le promesse degli sviluppatori sono di un gioco ricco e complesso in termini di dialoghi, integrati con meccaniche uniche nel loro genere, ed un sistema di combattimento molto realistico. Il protagonista dovrà necessariamente indagare su uno svariato numero di crimini, riuscendo altresì a confrontarsi con tanti personaggi dalle dubbie capacità, e colpi di scena sempre dietro l’angolo.

Lo splendore del filmato ha suscitato non pochi dubbi nella community, ci sono utenti che sin da subito hanno gridato al miracolo videoludico, mentre gli scettici pensano ad un video reale, con l’inserimento di qualche artificio grafico di contorno. La risposta effettiva non possiamo, e non sappiamo, effettivamente darvela, l’unica cosa di cui siamo certi è che se l’obiettivo degli sviluppatori di Unrecord fosse quello di catturare l’attenzione della community, l’esito è stato sicuramente positivo. Ora tocca a loro rispettare le aspettative generate.