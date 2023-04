Redfall è uno dei titoli più attesi degli ultimi mesi, la nuova creatura di Arkane Studios (sviluppatori di Deathloop ed altri titoli di ottimo livello) e Bethesda, sta ufficialmente per sbarcare sul Game Pass di Microsoft il 2 Maggio 2023.

Sarà un open world interamente dedicato ai vampiri, un gioco nel quale l’utente potrà spostarsi in una mappa più o meno di grandi dimensioni, sempre all’erta da possibili attacchi di succhiasangue, uccidendoli con le tantissime armi che verranno messe a disposizione. Il debutto sarà subito, come tutti i titoli first party Microsoft, sul Game Pass, in questo modo i milioni di abbonati potranno iniziare a goderne dal primo giorno.

Redfall, il titolo sta per arrivare, ecco il trailer

Per allietare questi giorni di attesa al debutto ufficiale, Bethesda ha deciso di rilasciare un trailer molto interessante, che non può fare altro che incrementare l’hype di tutti coloro che stavano aspettando da mesi di riuscire e metterci finalmente le mani. Il breve filmato permette di capire lontanamente alcune parti del gioco, essendo composto a sua volta da un giusto mix di gameplay e di scene di intermezzo, fungendo a sua volta da contenitore delle varie informazioni rilasciate e trapelate nel corso dei mesi.

Tutta l’avventura sarà ambientata sull’isola di Redfall, con atmosfere uniche ed iconiche, tutte da esplorare in libertà. Ricordiamo infatti che il gioco trattasi di uno sparatutto in prima persona, come quasi tutti i titoli di Arkane Studios, in salsa open world, giocabile sia in single player che con un altro amico, fornendo varie possibilità ed interazioni con l’ambiente circostante.

Questo è tutto ciò che sappiamo, non ci resta che attendere il 2 maggio per provarlo, come annunciato in passato non sarà rilasciato su PS5, solo Xbox Series S/X e PC.