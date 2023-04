Il primo trimestre del 2023 si è appena concluso, ed ha messo sul piatto importanti differenze tra i due colossi del mondo videoludico, stiamo ovviamente parlando di Microsoft e Sony, con le due principali console disponibili sul mercato: rispettivamente Xbox e PS5.

Considerando giustappunto i primi 3 mesi di quest’anno, la riduzione delle vendite di Xbox Series X/S è stata importante, si conta infatti il 30% in meno, tutto realizzato a favore della controparte, PS5, che grazie ad un numero di scorte finalmente allineato con le richieste di mercato, ha fatto registrare una importantissima crescita del 248%.

Microsoft vs Sony, la sfida continua

Comparing latest quarterly results from #Microsoft #Xbox and #Sony #PlayStation is interesting. Xbox still need big titles. Xbox Q3

Xbox hardware -30%

Content/services +3%

Total gaming revenue -4% PlayStation Q4

PS hardware +248%

Network Services +14%

Total gaming revenue +61% pic.twitter.com/fcisvaawJy — NIB (@nib95_) April 28, 2023

Numeri importanti che segnalano un grande passo in avanti da parte di Sony, non solo per quanto riguarda il mercato la vendita delle console, ma anche proprio per la vendita dei servizi. Generalmente Sony è cresciuta del 14%, con una differenza più marcata riguardante la crescita del segmento gaming, addirittura il 61%.

Microsoft, dal canto suo, non riesce ad affermarsi quanto vorrebbe, poiché la crescita dei servizi è stata pari a solo il 3%, mentre il -4% registrato sul primo trimestre della divisione Xbox deve sicuramente far pensare.

Chiaramente tutti i numeri appena espressi sono affiancati da un quantitativo di scorte ben più importante da parte di Sony, e proprio su questo dovremmo iniziare a riflettere, come è riuscita l’azienda cinese a superare tutte le difficoltà iniziali? per quale motivo ancora oggi Microsoft fatica a rendere reperibile la sua Xbox Series X/S, quando invece PS5 può essere acquistata praticamente nel mondo? domande a cui difficilmente riusciamo dare una risposta, ma più che realistiche.