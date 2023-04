Amata e allo stesso tempo odiata, la tecnologia è sicuramente un argomento controverso. Pro e contro vengono ponderati in base alle proprie inclinazioni personali e, soprattutto, in base al nostro rapporto con dispositivi elettronici e web. Una cosa però è certa: la tecnologia è destinata a cambiare definitivamente alcuni aspetti delle nostre vite, incluso il modo in cui trascorriamo il tempo libero. Giocare gratis slots machine nuovissime è possibile grazie alle evoluzioni che il gambling virtuale è riuscito ad apportare nel giro di pochi anni, cambiamenti di cui siamo senza dubbio entusiasti.

La tecnologia però è anche un mondo che non si ferma mai: chi ama i casinò online sa che l’interazione con le piattaforme di gioco cambia rapidamente, sia a livello di giochi disponibili che di modalità di utilizzo. Basti pensare che i siti di gambling hanno fatto il loro ingresso nel web con le prime semplici video slot a tema frutta, mentre oggi possiamo giocare gratis slots machine nuovissime, accedere a funzioni sofisticate, sbloccare bonus e anche divertirci in modalità live, sempre dai nostri pratici dispositivi.

Tutte queste nuove funzionalità potrebbero, nel giro di poco tempo, apparire però quasi giurassiche se pensiamo alla novità che, tra le altre, sta stravolgendo il nostro rapporto con il gioco online: ChatGPT.

ChatGPT ci renderà giocatori migliori?

L’intelligenza artificiale spaventa. L’idea di essere sostituiti da robot in grado di pensare come l’uomo può suscitare qualche dubbio, ma nel caso di ChatGTP l’entusiasmo ha prevalso sui timori. Un dato su tutti riportato da Statista: per raggiungere il traguardo di 1 milione di utenti, Netflix ha impiegato 1.278 giorni, mentre Facebook 304 giorni. Per ChatGPT sono stati sufficienti 5 giorni, segnale che i tempi sono cambiati, e forse lo siamo un po’ anche noi.

Gli appassionati di giochi online sono già in fermento, chiedendosi come l’IA potrà aiutare le loro strategie di gambling. “Domanda da 1 milione di dollari” potremmo dire, che possiamo semplificare dicendo quello che ChatGPT non potrà mai fare al nostro posto: divertirsi e giocare gratis slots machine nuovissime. Un vantaggio non da poco!

Ma l’IA sarà in grado di prendere decisioni di gioco più razionali e, in definitiva, che garantiscano migliori risultati al tavolo verde? La risposta è in gran parte negativa, per un motivo principale. ChatGPT può elaborare dati ma non può (ancora) prevedere il futuro. I risultati che otteniamo alle slot ad esempio o ai videopoker sono dettati dall’RNG, un software che garantisce la totale casualità dei risultati e che viene sempre obbligatoriamente utilizzato nei casinò legali. Il discorso è leggermente diverso per i cd “giochi di strategia”, ma attenzione al divieto dell’utilizzo dei bot da parte dei casinò virtuali.

Un ambito di applicazione più ampio può avvenire invece da parte delle società di gaming, che potranno utilizzare ChatGPT per l’assistenza clienti e anche per personalizzare l’offerta di gioco in base alle preferenze e alle scelte dei giocatori. Per ora possiamo dormire sonni tranquilli quindi: nessun robot sembra destinato ad appropriarsi del nostro amato ruolo di giocatori online.