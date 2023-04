Un team di scienziati provenienti dagli Stati Uniti e dalla Repubblica Democratica del Congo ha voluto scoprire quanto una nuova epidemia di Ebola sarebbe letale per i gorilla di montagna nella regione del Virunga Massif. Si tratta di una specie a rischio che conta meno di 1.000 esemplari.

Il primo esperimento condotto dagli scienziati ha studiato come il virus si diffonderebbe tra i gorilla del Virunga dopo che un individuo fosse stato infettato attraverso il contatto umano; si tratta di un passaggio fondamentale. Nel secondo esperimento, gli scienziati hanno simulato cosa sarebbe successo durante la stessa epidemia se alcuni gorilla fossero stati vaccinati con un vaccino destinato all’uso umano. La nostra somiglianza genetica in questo caso è un’arma a doppio taglio perché se da un lato permette il passaggio di malattie del genere, dall’altro permette l’uso di farmaci non studiati per l’uso animale.

Il gorilla e l’ebola

In uno scenario non in vita reale, i gorilla abituati sono stati vaccinati in modo preventivo, in modo che il regime di vaccinazione fosse completo una volta che il primo esemplare fosse stato infettato. In questo caso, il 59% della popolazione è sopravvissuta. In un altro scenario, i vaccini sono stati somministrati tre settimane dopo l’infezione del primo gorilla. In questo caso, il 56% è sopravvissuto. Sebbene sia rassicurante sapere che i vaccini somministrati nella terza settimana farebbero ancora la differenza, gli scienziati hanno dichiarato che sarebbe opportuno vaccinare i gorilla in modo preventivo.

Le parole dei ricercatori: “Siamo stati molto fortunati che, fino ad oggi, il virus Ebola non abbia avuto un impatto sui gorilla di montagna. Il fatto che siamo stati in grado di produrre questi risultati con i dati forniti dalle autorità per la fauna selvatica ruandese, ugandese e congolese dimostra il loro impegno a proteggere queste magnifiche grandi scimmie. Questo Lo studio è un valido argomento per vaccinare preventivamente il 50% dei gorilla di montagna abituati o per essere pronti a vaccinare al primo rilevamento di Ebola nella popolazione.”