La CMA, più comunemente definita come Antitrust inglese, ha ufficialmente bloccato l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, con numerose motivazioni, tra cui troviamo sostanzialmente che l’azienda americana avrebbe il monopolio del mercato cloud.

Secondo un più recente comunicato, la stessa CMA avrebbe però bocciato completamente le tesi che Sony ha avanzato nel corso del tempo per impedire la suddetta acquisizione, infatti la compagnia di Jim Ryan ha sempre sostenuto che molti utenti avrebbero sposato la causa di Microsoft, abbandonando di fatto Sony, non permettendo alla stessa di competere nel mercato.

Microsoft e Activision Blizzard, la CMA contro Sony

Leggendo il documento, più precisamente il paragrafo 1.6, la CMA sostiene che, sebbene le strategie di Microsoft sarebbero in grado di ridurre l’offerta che PS5 potrebbe indubbiamente mettere sul piatto per i videogiocatori, le suddette “non influiranno in ambito materiale sulla sua piena capacità di competere”.

Il tutto deriva anche dal fatto che Microsoft abbia sempre sostenuto di non aver il minimo interesse a staccare la serie Call of Duty, in caso di acquisizione, dalla piattaforma di casa Sony, promettendo che sarebbe stata disponibile anche per gli anni a venire. L’apertura della CMA nei confronti dell’azienda di Redmond lascia ben sperare per il futuro, il finale non sembra essere ancora scritto, un piccolo passo in avanti verso la chiusura dell’acquisizione, che per tutti porterebbe grandi miglioramenti per la vita dei singoli videogiocatori, i quali potrebbero accedere liberamente a contenuti di qualità, con maggiori investimenti da parte delle aziende, ed eventualmente una Sony più spinta ad investire per innovare.