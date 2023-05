Redfall, il nuovo open world di Arkane Studios dedicato al mondo dei vampiri, è sbarcato ieri sulle console di nuova generazione e su PC, ma oltre ai primi voti della critica non propriamente incoraggianti, pare che anche gli utenti non stiano apprezzando appieno il titolo, basandosi ovviamente sulle recensioni di Steam.

Il primo giorno è appena trascorso, è arrivato il momento di tirare le somme per comprendere sino in fondo come sia andato il lancio di una delle esclusive Xbox più attese degli ultimi anni. Secondo quanto raccolto da Steamdb, il picco di utenti in contemporanea, ovviamente stiamo parlando di Steam, è stato di 6124, con un utilizzo in tempo reale che in media si aggira attorno ai 4000 utenti.

Redfall, i dati della prima giornata

Sempre sfogliando le statistiche della prima giornata di vendita, notiamo che ha raggiunto la 23esima posizione della classifica globale, con 312 recensioni positive, al momento della stesura dell’articolo, e 829 recensioni negative, in altre parole il rapporto è del 27,34% (positive su totale), molto più basso di quanto effettivamente ci saremmo potuti aspettare.

La maggior parte delle recensioni negative sono tutt’altro che polarizzate su un singolo aspetto, arrivando difatti a denunciare tanti problemi nell’approccio al gioco, come performance non sempre al livello, oppure anche una intelligenza artificiale deficitaria. Le problematiche su PC si estendono anche verso un’ottimizzazione non proprio impeccabile, come purtroppo accade da diversi mesi con i titoli di entrambe le piattaforme, corretta continuamente con il rilascio di specifiche patch dedicate che mitigano le problematiche, ma solamente in parte. Nei prossimi giorni pubblicheremo anche la nostra recensione approfondita, stay tuned!