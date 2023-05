Oggi è possibile giocare ai casinò online direttamente dal tablet, dal pc o dallo smartphone, tuttavia è importante proteggere il proprio dispositivo perché internet può nascondere molti pericoli. Il modo più semplice e veloce per giocare in tutta tranquillità e godere dei bonus casino senza deposito è quello di installare un antivirus, un software che si occupa di sicurezza. Naturalmente, esistono moltissimi antivirus quindi vediamo quali sono i migliori per giocare ai casinò online.

Avast

Avast è uno degli antivirus più popolari disponibili sul mercato, nel 2022 ha registrato 435 milioni di utenti attivi. Questo software mette a disposizione diversi piani di protezione in modo che l’utente possa personalizzare l’antivirus in base alle proprie esigenze. Inoltre, dispone anche di una funzione VPN che permette di accedere a siti web che presentano restrizioni geografiche. Il lato negativo è che Avast non mette a disposizione una versione gratuita, quindi bisogna obbligatoriamente acquistare un piano per poterlo utilizzare.

Norton360

Norton360 dispone di funzionalità dedicate appositamente ai giocatori d’azzardo online. Protegge il dispositivo dai malware e dispone dell’opzione VPN per accedere anche ai siti che hanno limitazioni geografiche. Il gestore di password integrato memorizza le tue chiavi di accesso e ti suggerisce quando è il momento di modificarle. Anche in questo caso, si tratta di un software a pagamento che non mette a disposizione degli utenti una versione gratuita quindi è necessario abbonarsi per poterlo utilizzare. A seconda del piano di abbonamento, è possibile attivare l’antivirus anche su più dispositivi.

McAfee

McAfee è un antivirus molto diffuso in tutto il mondo che offre un’ottima protezione, soprattutto per gli utenti che giocano ai casinò online. Rispetto ai suoi competitor, i prezzi sono inferiori quindi è un software più accessibile che consente a chiunque, a costi irrisori, di proteggere il proprio dispositivo. Permette di effettuare delle scansioni complete dei dispositivi per rilevare la presenza di virus e consente anche di modificare la VPN per accedere a qualsiasi sito web.

Perché è importante utilizzare un antivirus e proteggere i dispositivi

Il gioco d’azzardo online prevede uno scambio di informazioni tra l’utente e il sito web al quale si accede indipendentemente dalla tipologia di giochi utilizzati. Le informazioni includono i dati personali, gli indirizzi di contatto e i metodi di pagamento, per questo motivo è davvero importante proteggere tutti i dati in modo che non possano finire nelle mani di terze parti. Il software antivirus funziona come uno scudo che protegge tutte le informazioni che dal dispositivo raggiungono il sito del casinò online.

La maggior parte dei software più famosi sono disponibili per i sistemi operativi windows e android, ma anche chi utilizza un prodotto Apple deve assicurarsi di proteggere il proprio pc o smartphone. In questo caso, esistono degli antivirus per Mac che sono programmati appositamente per iOS.

Ricorda che i casinò online entrano in possesso di molti dati personali per gestire l’account e i pagamenti, quindi è davvero importante che tutte le informazioni vengano protette per evitare che finiscano nelle mani di hacker o di terze parti.