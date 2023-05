La NASA sta seriamente prendendo in considerazione le proposte di due startup per far risalire il telescopio spaziale Hubble più in alto della sua orbita iniziale, prolungando quindi ulteriormente la durata della sua missione. A spingerlo in alto nello spazio potrebbe essere un sofisticato sistema di propulsione ad acqua.

La proposta è giunta alla NASA da due startup Momentus Space con sede in California e Astroscale con sede a Tokyo, che si sono unite per fornire una soluzione al decadimento orbitale del telescopio, utilizzando una nuova tecnologia di propulsione ad acqua.

La lunga carriera ed i successi di Hubble

Hubble, in orbita da oltre 30 anni, ha recentemente dovuto affrontare numerosi problemi, inclusa un’interruzione causata da un malfunzionamento del computer di payload nel 2021. Ma nonostante la sua veneranda età, il telescopio spaziale della NASA ha recentemente catturato una serie di immagini importantissime, comprese le osservazioni sull’asteroide Dimorphos durante la missione di difesa planetaria della NASA, DART.

Nonostante la sua età ed il suo hardware obsoleto, funzionante grazie ad un computer di payload di backup, Hubble gode ancora di buona salute. Ma la sua missione potrebbe concludersi comunque a causa dell’attrito con l’atmosfera, che inesorabilmente lo porta ad un decadimento orbitale sino a che alla fine non verrà riportato nell’atmosfera terrestre.

L’altezza orbitale di Hubble è diminuita infatti di circa 30 chilometri dal suo lancio nel 1990. Al tasso attuale di decadimento orbitale, secondo gli esperti, il telescopio della NASA brucerà nella nostra atmosfera tra la metà e la fine degli anni ’30.

Le proposte per evitare l’inesorabile discesa del telescopio spaziale

Per cercare di salvare la vita di Hubble e mantenerlo in attività ancora per un po’, la NASA ha emesso, lo scorso anno, una richiesta di informazioni (RFI), invitando il settore privato a sviluppare la tecnologia e la metodologia necessarie per portare Hubble in un’orbita più alta.

Una prima proposta era giunta dalla Space X di Elon Musk. L’azienda aveva infatti dichiarato che le sue missioni private del programma Polaris, guidate dal miliardario Jared Isaacman, potrebbero includere il sollevamento nello spazio di Hubble tramite una navicella spaziale Crew Dragon.

La nuova idea di Momentus Space e Astroscale prevede invece di sollevare Hubble su una nuova orbita e persino di rimuovere eventuali detriti potenzialmente dannosi da quell’orbita. All’inizio di questa settimana, Momentus Space ha annunciato che il suo veicolo spaziale Vigoride-5 ha utilizzato con successo un sistema sperimentale di propulsione ad acqua per sollevare la sua orbita 3 chilometri.

Come ha spiegato in un comunicato stampa John Rood, amministratore delegato di Momentus, “anche a 33 anni, Hubble è pienamente in grado di continuare la sua missione; ad avere problemi è solo la sua stabilità orbitale. Sono entusiasta che abbiamo collaborato per offrire alla NASA un modo molto conveniente per continuare a gestire questo investimento scientifico da un miliardo di dollari sfruttando la nuova tecnologia robotica sviluppata per la manutenzione nello spazio”.

La navicella spaziale Vigoride dovrebbe giungere quindi nell’orbita terrestre bassa, dove tenterà di aumentare l’orbita di Hubble di circa 50 chilometri, portandolo più in alto rispetto alla sua orbita originale.

Ph. Credit: NASA