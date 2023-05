WhatsApp: la funzione per modificare i messaggi arriva in beta

Presto sarà possibile modificare il testo dei messaggi inviati su WhatsApp! Ebbene sì, dopo averci lavorato per alcuni mesi, WhatsApp ha deciso di implementare la novità all’interno della versione beta. Al momento, alcuni fortunati beta tester hanno la possibilità di provare in anteprima la novità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Come al solito, WhatsApp arriva sempre in ritardo. La possibilità di modificare i messaggi dopo averli inviati non è una novità nel mondo dei servizi di messaggistica. Telegram, ad esempio, offre questa possibilità da molto tempo. Come si suol dire, però, meglio tardi che mai. Ecco come funzionerà la novità.

WhatsApp: come modificare i messaggi dopo averli inviati

L’interfaccia per modificare i messaggi WhatsApp dopo averli inviati risulta essere semplice ed intuitiva. Tutto ciò che bisogna fare è tenere premuto sul messaggio che si intende modificare, selezionare la voce “modifica”, apportare le modifiche desiderate, e fare tap su conferma. Il messaggio può essere modificato illimitate volte. L’unico limite è che si potrà farlo solamente entro 15 minuti dal primo invio. Ciò, al fine di evitare che le conversazioni vengano stravolte. Una volta che un messaggio viene modificato, questo viene contrassegnato dalla voce “modificato” con l’ora in cui è avvenuta la modifica.

Come già detto ad inizio articolo, la funzione risulta essere al momento disponibile solo per alcuni beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare nelle versioni aperte al pubblico a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.