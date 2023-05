WhatsApp: 7 emoji che presto saranno animate

Qualche settimana fa, vi abbiamo parlato di come WhatsApp sia al lavoro sulla creazione di emoji animate da poter inviare all’interno delle chat. Grazie al noto WABetaInfo, abbiamo la possibilità di scoprire in anteprima quali saranno alcune di queste emoji. In particolare, è stato scoperto che attualmente sono in lavorazione 7 emoji animate. In questo articolo andiamo a svelarvele tutte!

Le emoji animate sono un ottimo modo per rendere le chat più espressive. Lo scopo di WhatsApp sembra essere quello di sostituire alcune delle più utilizzare emoji statiche con la loro versione animata. Come la prenderanno gli utenti? Accetteranno la novità con entusiasmo o la considereranno solamente fastidiosa?

WhatsApp: ecco le 7 emoji animate che arriveranno sicuramente

Ebbene sì, sembrano essere 7 le emoji di cui WhatsApp ha deciso di creare la versione animata. Quali sono nello specifico. Qui di seguito trovare l’elenco:

emoji del cuore

emoji del fioco

faccina a bocca aperta

faccina che piange

faccina con cappellino da festa

faccina con lacrime di gioia

faccina con lacrima

Stando a quanto dichiarato da WABetaInfo, WhatsApp avrebbe optato per queste 7 emoji, in quanto sarebbero le più utilizzate dagli utenti all’interno del servizio di messaggistica. Ricordiamo che, una volta disponibili, le emoji animate sostituiranno la versione statica. Al momento WhatsApp non sembra aver sviluppato un meccanismo che permetta agli utenti di scegliere di disattivare le emoji animate, tuttavia, potrebbe farlo in futuro.

Le emoji animate sono attualmente in fase di sviluppo. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederle arrivare sui nostri dispositivi nei prossimi mesi. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.