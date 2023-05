Instagram non funziona: down il feed e diversi problemi per l’app

Lunedì 22 Maggio 2023 – Instagram, il popolare social network di Meta, sta riscontrando un’interruzione di servizio che ha iniziato a manifestarsi poco prima della mezzanotte tra il 21 e il 22 maggio. Gli utenti in tutta Italia e nel mondo hanno segnalato che, nonostante riescano ad aprire l’app, il feed risulta bloccato e non può essere aggiornato.

Il sito specializzato DownDetector ha ricevuto numerose segnalazioni da tutto il Paese, confermando l’ampiezza del problema. Come spesso accade in queste situazioni, l’hashtag #InstagramDown è diventato rapidamente virale su Twitter, con migliaia di utenti che segnalano il problema non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

Al momento, Meta non ha fornito informazioni sulla natura del disservizio, lasciando gli utenti nel dubbio e nell’attesa. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni. Nel frattempo, gli utenti di Instagram sono invitati a fare prevenzione, evitando di reinstallare l’applicazione o di modificare le impostazioni del proprio account, in quanto queste azioni potrebbero non risolvere il problema e potrebbero addirittura complicare ulteriormente la situazione.

Fonte