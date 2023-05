WhatsApp: in arrivo gli username come su Telegram

Una interessantissima novità è stata scovata nelle scorse ore all’interno dell’ultima beta di WhatsApp per dispositivi Android. A quanto pare, il servizio di messaggistica è al lavoro su un sistema di username simile a quello già presente su piattaforme concorrenti. Grazie agli username, il numero di telefono non sarà più necessario per contattare gli altri utenti! Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Come già detto, gli username non sono una novità nel mondo dei servizi di messaggistica. Telegram, ad esempio, li offre da sempre. Come al solito WhatsApp arriva in ritardo. Tuttavia, come si suol dire, meglio tardi che mai. Ecco le prime informazioni sulla novità in arrivo.

WhatsApp: come funzioneranno gli username

A dare notizia dell’arrivo degli username è stato il noto WABetaInfo. Questo ha comunicato che tracce dello sviluppo della nuova funzione risultano essere presenti all’interno dell’ultima beta dell’app WhatsApp per dispositivi Android. Ovviamente, la funzione è ancora ad uno stato primordiale di sviluppo. Stando a quanto dichiarato dal sito, WhatsApp avrebbe deciso di lavorarci su per offrire un livello di privacy in più ai suoi utenti. Quando la funzione sarà disponibile, gli utenti potranno decidere di impostare il proprio username e, grazie a questo, essere contattati senza la necessità di scambiare il numero di telefono. Allo stesso modo, sarà possibile cercare gli utenti con il loro username all’interno di una sezione dedicata.

Considerando lo stato primordiale dello sviluppo, non abbiamo molti dettagli in merito a come WhatsApp intenderà proporre la funzione. Ciò che è certo, però, è che ci sta lavorando su e che farà il possibile per lanciarla al pubblico il prima possibile. Quando? Ancora non ci à dato saperlo. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.