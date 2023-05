Gabbiani, ecco perché sono così aggressivi con il cibo

I gabbiani sono spesso considerati un fastidio da chi vive nelle zone costiere a causa del loro comportamento aggressivo alla vista del cibo. Recenti ricerche suggeriscono che questi uccelli sono più intelligenti di quanto si creda, soprattutto in termini di abilità sociali. Questi animali hanno la capacità di prestare attenzione al comportamento degli altri e utilizzare le informazioni che raccolgono per fare le proprie scelte di foraggiamento. Hanno prosperato nelle aree urbane e hanno mostrato una grande flessibilità nella loro dieta, abitudini di nidificazione e comportamento riproduttivo.

Uno nuovo studio condotto da scienziati interessati alla cognizione animale mirava a indagare se i gabbiani non solo potessero seguire gli oggetti manipolati dagli umani, ma anche confrontare quegli oggetti con altri nel loro ambiente. I ricercatori hanno posizionato due pacchetti di patatine di colore diverso sul terreno a pochi metri di fronte a singoli uccelli, ma anche gruppi più grandi sulla spiaggia di Brighton. Tenevano a terra un terzo pacchetto di patatine dello stesso colore di uno dei pacchetti. I ricercatori hanno registrato le risposte dei gabbiani per vedere se avrebbero scelto il pacchetto dello stesso colore che corrispondeva a quello che tenevano in mano. Il 95% degli esemplari hanno beccato i pacchetti corrispondevano al colore del pacchetto tenuto dai ricercatori, suggerendo che questi gabbiani possono identificare e confrontare gli oggetti all’interno di un ambiente circoscritto.

Come i gabbiani ragionano

I gabbiani sembravano osservare le scelte di foraggiamento di altre specie, soprattutto essere umani, e utilizzare le informazioni ottenute per decidere cosa mangiare. Lo studio ha anche scoperto che la maggior parte degli uccelli che tentavano di rubare le patatine erano adulti, indicando che il furto di cibo richiede un certo livello di audacia e abilità che mancano alla maggior parte dei giovani gabbiani. Questi risultati sono intriganti perché i gabbiani non si sono evoluti insieme agli umani per un periodo di tempo significativo. La loro urbanizzazione è iniziata solo relativamente di recente. Questo suggerisce che il loro comportamento intelligente e adattabile non è il risultato della coevoluzione o di una lunga storia di convivenza con gli esseri umani, ma piuttosto un repertorio comportamentale più ampio.

In conclusione, i gabbiani esibiscono notevoli capacità cognitive, che consentono loro di adattarsi con successo agli ambienti urbani. Mentre il loro comportamento può essere frustrante per residenti e visitatori, gestire le tensioni tra umani e gabbiani urbani richiede un approccio globale che vada oltre lo scoraggiamento dell’alimentazione diretta e consideri le eccezionali capacità di osservazione degli uccelli.