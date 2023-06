18 estensioni di Google Chrome contengono un malware: ecco quali sono e cosa fare

E’ stato segnalato che alcune estensioni di Google Chrome contengono un malware. Si consiglia di cancellarle immediatamente per evit

Il sito Posci ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che un esperto di sicurezza ha scoperto del codice malevolo in ben 18 estensioni per Google Chrome presenti nel Chrome Web Store. Questi plugin, in totale, contano più di 57 milioni di utenti.

In aggiunta alla scoperta di Wladimir Pallant all’inizio del mese, è stata fatta un’altra scoperta che riguarda il codice dannoso in un’estensione chiamata PDF Toolbox. Questo ha permesso l’iniezione di codice JavaScript dannoso in qualsiasi sito web visitato.

Il codice malevolo menzionato si trova in altre 17 estensioni del browser, tra cui Autoskip for Youtube, Crystal Ad block, Brisk VPN, Clipboard Helper, Maxi Refresher, Quick Translation, Easyview Reader view, Zoom Plus, Base Image Downloader, Clickish fun cursors, Maximum Color Changer for Youtube, Readl Reader mode, Image download center, Font Customizer, Easy Undo Closed Tabs, OneCleaner e Repeat button.

Molte persone ritengono che ci siano probabilmente altre estensioni infette e che la lista potrebbe allungarsi ancora di più. Pertanto, è consigliabile disinstallare i plugin problematici poiché potrebbero raccogliere informazioni del browser, aggiungere pubblicità extra su ogni pagina web e conservare dati sensibili come le credenziali e i numeri delle carte di credito. Inoltre, è una buona abitudine controllare tutte le altre estensioni installate e verificare se le stai ancora utilizzando e se sono tutte legittime. Queste sono le raccomandazioni del rapporto.

Recentemente, Google ha fatto sapere che a partire dal 2024 Chrome non utilizzerà più i cookie di terze parti.

