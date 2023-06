Accuse di manipolazione del prezzo di Dogecoin: Elon Musk citato in giudizio per 258 miliardi di Dollari

Elon Musk è stato accusato di avere manipolato il valore di Dogecoin in un processo dal valore di 258 miliardi di dollari. Questa accusa è stata rivolta da Alessio Marino.

Le affermazioni fatte da Elon Musk riguardo a Dogecoin potrebbero causare problemi al dirigente di SpaceX e Tesla. L’amministratore delegato di Twitter è infatti accusato di insider trading e manipolazione del prezzo in una causa collettiva.

Secondo quanto riportato da Reuters, gli investitori ritengono che Musk abbia utilizzato il suo potere su Twitter e in televisione per compiere insider trading, al fine di far aumentare il prezzo della criptovaluta legata al mondo dei cani.

Recentemente, Elon Musk ha sostituito l’icona di Twitter con quella di Dogecoin e, secondo la documentazione presentata presso il tribunale federale di Manhattan, avrebbe venduto Dogecoin per circa 124 milioni di Dollari, causando un aumento del valore del 30%. Nel documento si afferma anche che Musk avrebbe adottato una strategia per manipolare il mercato e fare insider trading, mettendo così a rischio gli investitori.

La segnalazione sostiene che Musk abbia deliberatamente fatto salire il prezzo di Dogecoin di oltre il 36000% in vari anni, solo per poi farlo cadere.

In totale, Musk è stato accusato di danni per un valore di 258 miliardi di Dollari. Tuttavia, gli avvocati di Musk sostengono che l’accusa sia completamente inventata.

Ieri, Elon Musk è diventato di nuovo la persona più ricca del mondo, superando Bernard Arnault.

