Al centro della Via Lattea gli alieni comunicano con impulsi radio: uno studio svela la loro presenza?

Un esperto ha dichiarato che i segnali che provengono dal centro della Via Lattea potrebbero essere di origine aliena. Questa è stata l’affermazione di Salvo Privitera.

Da cinquanta anni cerchiamo alieni o segnali che ci indichino la loro presenza, ma finora non abbiamo avuto successo. Tuttavia, una nuova ricerca suggerisce che potremmo aver già ricevuto i loro messaggi senza accorgercene. Il 30 maggio è stato pubblicato uno studio su The Astronomical Journal che spiega in che modo.

Tutto inizia con i segnali radio provenienti dal centro della nostra galassia, emessi da specifiche stelle chiamate pulsar. Questi segnali vengono utilizzati anche dagli esseri umani nelle tecnologie come i radar. Grazie al fatto che questi segnali si distinguono dal rumore radio presente nello spazio, sono un mezzo efficace per comunicare su grandi distanze.

I dipendenti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza ripetitivi, e hanno scoperto che questi modelli sono molto limitati, solo un decimo delle frequenze usate dalle stazioni radio FM.

Il nostro studio ha scoperto che gli impulsi possono essere un mezzo molto efficiente per comunicare a lunghe distanze nello spazio. Questa ricerca è la prima volta che viene effettuato uno studio completo su questi segnali, come sostiene Vishal Gajjar, coautore dello studio presso il SETI Institute.

Nel cuore della Via Lattea si trovano molte stelle e pianeti che potrebbero essere abitabili per forme di vita aliene. Gli alieni potrebbero utilizzare l’utilizzo di segnali con una larghezza di banda stretta e ripetuti come un modo per farsi conoscere. Questo perché è molto improbabile che una combinazione del genere possa essere creata naturalmente. Nonostante la prima ricerca effettuata dai ricercatori non abbia rivelato alcun segnale alieno, il loro algoritmo che analizza 1,5 milioni di campioni di dati in soli 30 minuti potrebbe contribuire a migliorare le ricerche future.

Le forme più enigmatiche del cielo, ovvero i buchi neri, suscitano molta curiosità. Ma di quale forma sono?

Nella sezione "Spazio" sono presenti i contenuti che sono stati più

EVERYEYE.it è un sito web gestito dall’azienda HIDEDESIGN S.R.L., che è stata fondata nel 2001 e continua ad operare fino al 2023. L’azienda ha un numero di Partita IVA: 05619350720. Sul sito puoi trovare informazioni sullo staff e contatti utili, rispondere alle domande frequenti, conoscere l’etica e la trasparenza aziendale, visualizzare le immagini stock di Depositphotos, cercare lavoro, consultare la politica sulla privacy, i

Effettua la registrazione utilizzando un account già esistente.

Se hai già un account su Everyeye.it, accedi immediatamente effettuando il Log-In.

Username

La password.

Non ricordi la tua password?

Ti piacerebbe effettuare la registrazione?