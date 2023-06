Amazon Prime: in arrivo un piano per la connettività mobile?

Si vocifera che Amazon stia considerando l’idea di includere un piano per la connessione mobile nella sua offerta Prime. Questo è quanto riporta Brian Arnoldi.

Amazon sta considerando l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la consegna dei suoi pacchi e sta anche esaminando i vantaggi inclusi negli abbonamenti ad Amazon Prime. In particolare, Jeff Bezos e la sua azienda desiderano integrare un piano di connettività mobile per smartphone all’interno dei numerosi servizi offerti con Prime.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Amazon avrebbe già parlato con i principali fornitori americani di servizi di connettività mobile, come AT&T, Verizon, T-Mobile e Dish, per valutare una possibile collaborazione nella gestione delle reti mobili. L’obiettivo sarebbe quello di consentire agli utenti di Amazon Prime di utilizzare i servizi di una o più di queste compagnie per accedere a Internet in mobilità attraverso il proprio smartphone.

Amazon sta lavorando a un piano tariffario per smartphone che utilizzerà le reti di una delle principali aziende americane del settore. Il servizio potrebbe essere incluso in un abbonamento ad Amazon Prime o essere acquistato come versione autonoma al prezzo di 10 dollari al mese. Questo servizio è al momento in fase di sviluppo solo negli Stati Uniti, ma potrebbe essere esteso anche in Europa.

Il portavoce di Amazon, Bradley Mattinger, ha smentito la voce che circolava riguardo ad un possibile progetto dell’azienda per offrire un piano di connessioni mobili ai membri Prime. Mattinger ha dichiarato che Amazon è sempre alla ricerca di nuovi benefici per i propri clienti, ma al momento non c’è alcun piano per l’introduzione di un servizio wireless per telefoni.

Secondo Bloomberg, Amazon ha un progetto ancora in fase embrionale che potrebbe richiedere diversi mesi prima di essere implementato o addirittura essere cancellato se i costi fossero troppo elevati. Un altro problema che Amazon dovrà affrontare riguarda i prezzi. Se il prezzo del piano tariffario dell’e-commerce sarà davvero così basso come previsto da Bloomberg, molti utenti potrebbero disdire il proprio abbonamento tradizionale e rivolgersi a Prime, rendendo Amazon una concorrente delle aziende che forniscono in concessione le proprie reti mobili.

Amazon sta esplorando una nuova frontiera degli acquisti su invito, e tra i prodotti coinvolti c’è anche la PlayStation 5. Ci sono altri conten

Gli articoli più letti su Amazon.

EVERYEYE.it è un sito web creato e gestito da HIDEDESIGN S.R.L., registrata con Partita Iva 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ e l’etica e trasparenza dell’azienda. Inoltre, è possibile acquistare immagini stock di Depositphotos e consultare la sezione Lavora per eventuali opportunità di lavoro. Sono inoltre disponibili informazioni sulla privacy, termini e condizioni, cancellazione del profilo e

Per poterti registrare, ti chiediamo di utilizzare un account già esist

Se hai già un account su Everyeye.it, effettua immediatamente l’accesso.

Il nome dell’utente.

La password è

Hai dimenticato la combinazione segreta per

Sei interessato a creare un account?