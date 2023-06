Amazon Prime potrebbe includere un piano di connettività mobile per smartphone

Amazon starebbe valutando l’inserimento di un piano per la connettività mobile all’interno del servizio Prime. Questo è quanto dichiarato da Brian Arnoldi.

Amazon sta valutando l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per le sue consegne e al tempo stesso sta rivedendo i vantaggi inclusi nell’abbonamento ad Amazon Prime. In particolare, il gigante dell’e-commerce vorrebbe aggiungere un piano di connettività mobile per smartphone al vasto elenco di servizi offerti con Prime.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Amazon avrebbe già avviato discussioni con i principali operatori di telefonia mobile degli Stati Uniti, tra cui AT&T, Verizon, T-Mobile e Dish, per una possibile collaborazione riguardante le reti mobili. L’obiettivo sarebbe quello di consentire agli utenti che dispongono di un account Amazon Prime di accedere ai servizi di connessione Internet in mobilità tramite una o più di queste compagnie, utilizzando il proprio smartphone.

Amazon sta pianificando di lanciare un nuovo piano tariffario per smartphone, utilizzando le reti di una delle principali aziende del settore negli Stati Uniti. Questo servizio potrebbe essere offerto in bundle con gli abbonamenti ad Amazon Prime o come una versione stand alone con un costo mensile di 10 dollari. Attualmente, il servizio è in fase di sviluppo solo negli Stati Uniti, ma non si può escludere la possibilità che arrivi anche in Europa.

Il portavoce di Amazon Bradley Mattinger ha dichiarato ufficialmente che Amazon non sta lavorando al progetto di aggiungere un piano per le connessioni mobili all’offerta di Prime. Inoltre, ha aggiunto che, sebbene Amazon cerchi continuamente di aggiungere nuovi benefici per i membri Prime, al momento non è prevista l’aggiunta di un piano wireless per telefono.

Secondo Bloomberg, il progetto di Amazon è ancora in fase iniziale e potrebbe richiedere alcuni mesi prima di essere attuato. Esiste anche la possibilità che il progetto venga cancellato se i costi diventassero troppo elevati. Inoltre, Amazon dovrebbe gestire il problema dei prezzi poiché se il costo previsto per la sottoscrizione dell’ecommerce sarà così basso, molti utenti potrebbero disdire l’abbonamento tradizionale e scegliere Prime, il che farebbe di Amazon una concorrente per le aziende che forniscono le loro reti mobili in concessione.

