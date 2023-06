Amazon Prime potrebbe includere un piano di connettività mobile per smartphone

Pare che Amazon stia valutando l’inclusione di un piano per la connessione mobile all’interno del servizio Prime. Questa notizia arriva da Brian Arnoldi.

Amazon sta considerando l’idea di utilizzare l’intelligenza artificiale per le sue consegne, ma sembra anche che stiano rivedendo i vantaggi inclusi nell’abbonamento ad Amazon Prime. In particolare, l’azienda di Seattle sta valutando l’integrazione di un piano di connettività mobile per smartphone nell’ampia gamma di servizi offerti da Prime.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Amazon avrebbe già avviato discussioni con i principali provider americani di connettività mobile, come AT&T, Verizon, T-Mobile e Dish, per una possibile collaborazione nella gestione delle reti mobili. L’idea sarebbe quella di permettere agli utenti con un account Amazon Prime di accedere ai network di una o più di queste compagnie per navigare in mobilità dal proprio smartphone.

Amazon sta lavorando su un nuovo piano tariffario per smartphone che utilizzerà le reti di una grande azienda americana nel settore. Questo servizio sarà offerto in bundle con abbonamenti ad Amazon Prime o come un’opzione stand-alone al costo di 10 dollari al mese. Al momento, sembra che il servizio sia disponibile solo negli Stati Uniti, ma non è escluso che possa arrivare anche in Europa.

Bradley Mattinger, portavoce di Amazon, ha smentito che l’azienda stia lavorando ad un progetto o abbia intenzione di aggiungere un piano per le connessioni mobili all’offerta di Prime. Mattinger ha dichiarato che Amazon è sempre alla ricerca di nuovi benefici per i membri Prime, ma al momento non ci sono piani per aggiungere un piano wireless per telefono.

Bloomberg ha sottolineato che il progetto di Amazon è ancora in fase iniziale e potrebbe impiegare diversi mesi per essere sviluppato, o addirittura potrebbe essere cancellato definitivamente se i costi risultano troppo elevati. Inoltre, Amazon dovrà affrontare il problema dei prezzi: se la sottoscrizione del piano tariffario avrà un costo così basso come previsto da Bloomberg, molti utenti potrebbero abbandonare il loro abbonamento tradizionale e passare a Prime, rendendo Amazon una concorrente delle aziende che concedono le proprie reti mobili.

