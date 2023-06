Amazon Prime potrebbe includere un piano di connettività mobile per smartphone

Sembrerebbe che Amazon stia valutando l’inclusione di un piano per la connettività mobile all’interno del servizio Prime. Questa è la notizia riportata da

Amazon sta pensando di utilizzare l’intelligenza artificiale per le sue consegne, ma sta anche ripensando ai "benefit" offerti con l’abbonamento ad Amazon Prime. In particolare, l’azienda di Seattle ha l’obiettivo di integrare un piano di connessione mobile per smartphone nel vasto insieme di servizi inclusi in Prime.

Secondo Bloomberg, Amazon ha già avviato discussioni con i principali fornitori americani di servizi di connettività mobile, tra cui AT&T, Verizon, T-Mobile e Dish, per una potenziale collaborazione sulle reti mobili. L’obiettivo sarebbe quello di consentire agli utenti con un account Amazon Prime di accedere ai servizi di connessione a internet in mobilità offerti da una o più di queste compagnie tramite il proprio smartphone.

Amazon sta sviluppando un piano tariffario per smartphone che utilizzerà una delle principali reti americane nel settore. Questo servizio sarà offerto in bundle con gli abbonamenti ad Amazon Prime oppure in una versione standalone al prezzo di 10 Dollari al mese. Al momento, sembra che Amazon stia lavorando solo negli Stati Uniti, ma potrebbe arrivare anche in Europa.

Il rappresentante di Amazon, Bradley Mattinger, ha dichiarato che Amazon non sta attualmente lavorando su un progetto per aggiungere un piano per le connessioni mobili all’offerta di Prime. Mattinger ha affermato che Amazon è costantemente alla ricerca di nuovi vantaggi da offrire ai membri Prime, ma al momento non c’è alcun piano per l’introduzione di un servizio wireless per telefono.

Secondo Bloomberg, il progetto di Amazon è ancora in fase embrionale e potrebbe richiedere diversi mesi prima di essere implementato, oppure potrebbe essere cancellato definitivamente se i costi dovessero rivelarsi troppo elevati. Inoltre, Amazon dovrebbe affrontare il problema dei prezzi: se la sottoscrizione del piano tariffario dell’ecommerce avesse un costo così basso come quello previsto da Bloomberg, molti utenti potrebbero disdire il loro abbonamento tradizionale e optare per Prime, trasformando così Amazon in una concorrente per le aziende che concedono le proprie reti mobili.

Amazon sta esplorando una nuova frontiera degli acquisti su invito, incluso il lancio di PlayStation 5. Sono disponibili anche altri contenuti su Amazon.

