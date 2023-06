Amazon Prime potrebbe offrire un piano di connettività mobile per smartphone

Pare che Amazon stia ponderando l’idea di includere un piano di connettività mobile in Prime. Lo riferisce Brian Arnoldi.

Amazon sta valutando l’uso dell’Intelligenza Artificiale per le consegne dei suoi pacchi e sta anche rivedendo i vantaggi inclusi nell’abbonamento ad Amazon Prime. In particolare, l’azienda di Jeff Bezos sta pensando di aggiungere un piano di connettività mobile per smartphone al vasto insieme di servizi offerti con Prime.

Secondo Bloomberg, sembra che Amazon abbia già avviato delle conversazioni con i principali fornitori di servizi di connettività mobile negli Stati Uniti, tra cui AT&T, Verizon, T-Mobile e Dish, per discutere di una possibile collaborazione per le reti mobili. L’obiettivo sarebbe quello di consentire agli utenti dotati di un account Amazon Prime di utilizzare i servizi di una o più di queste compagnie per accedere a internet in mobilità dal proprio smartphone.

Amazon sta sviluppando un piano tariffario per smartphone che utilizzerà le reti di una delle principali compagnie americane del settore. Questo piano verrà offerto in bundle con gli abbonamenti ad Amazon Prime oppure in una versione stand-alone al costo di 10 dollari al mese. Al momento, Amazon sta lavorando solo negli Stati Uniti, ma non è esclusa la possibilità che arrivi anche in Europa.

Il portavoce di Amazon, Bradley Mattinger, ha smentito le voci che circolavano riguardo alla creazione di un piano per le connessioni mobili nell’offerta di Prime. Secondo Mattinger, Amazon sta costantemente cercando nuovi benefici da aggiungere alla sua offerta per i membri Prime, ma al momento non ci sono piani per la creazione di un piano wireless per telefono.

Secondo Bloomberg, il progetto di Amazon per la creazione di una rete mobile è ancora in fase iniziale e potrebbe richiedere alcuni mesi prima di essere avviato o addirittura essere annullato se i costi saranno troppo alti. Inoltre, Amazon dovrebbe affrontare la questione dei prezzi, poiché se la sottoscrizione del piano tariffario dell’e-commerce avrà un prezzo così basso come previsto, molti utenti potrebbero abbandonare il loro abbonamento tradizionale e scegliere Prime, rendendo Amazon un concorrente delle aziende che forniscono le loro reti mobili in concessione.

