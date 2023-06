Android 14 introduce l’API per monitorare la salute della batteria dello smartphone: ecco come funziona

È stata scoperta l’API di Android 14 che consente di monitorare la salute della batteria del proprio smartphone. Questa scoperta è stata fatta da Brian Arnoldi

È noto che Android 14 si concentrerà principalmente sulla privacy, includendo nuove funzionalità volte a proteggere i dati degli utenti. Tuttavia, il nuovo sistema operativo di Google potrebbe anche consentire di monitorare lo stato di salute del proprio smartphone con una semplice pressione, grazie a un’apposita sezione del menu.

Secondo quanto riportato da GizmoChina, la Developer Preview 2 di Android 14 ha introdotto la nuova API BatteryManager, che permette agli utenti di controllare la salute della batteria del proprio smartphone direttamente dalle Impostazioni. Questa API è simile a quelle già presenti su iOS di Apple, che consentono agli utenti di iPhone di controllare immediatamente le prestazioni massime della batteria del proprio dispositivo.

In aggiunta, Google ha sviluppato un’API che fornisce informazioni dettagliate sulla batteria dei suoi smartphone Pixel, superando quanto offerto finora da Apple. Tra le informazioni disponibili, si possono ottenere il numero di cicli di ricarica, lo stato della ricarica, la data di produzione e di primo utilizzo della batteria, nonché il suo stato di salute attuale. Tuttavia, al momento questa API è disponibile solo per gli utenti che utilizzano uno smartphone Pixel di Google aggiornato alla versione Android 14 Beta 2.

Con l’aiuto di questa API, i programmatori saranno in grado di sviluppare app che monitorano la durata della batteria del proprio smartphone. È probabile che tutte le informazioni fornite dall’API saranno accessibili all’utente tramite un menu dedicato nelle impostazioni del dispositivo, simile a quello già presente su iOS.

C’è solo una cosa che non sappiamo con certezza, e cioè se i dati forniti dall’API di Google sono affidabili. Anche se non ci sono motivi per dubitare della loro precisione, potrebbe sempre esserci la possibilità che il conteggio dei cicli di ricarica non sia del tutto preciso, soprattutto su smartphone più vecchi. Tuttavia, avremo sicuramente maggiori informazioni quando Android 14 verrà rilasciato in modo definitivo, previsto per l’autunno.

Ci sono ulteriori contenuti disponibili per Android

I contenuti più popolari su Android 14 sono quelli più let

EVERYEYE.it è un sito web gestito da HIDEDESIGN S.R.L. dal 2001 al 2023 e che ha come obiettivo fornire informazioni e notizie di vario genere. La società è identificata dalla Partita Iva 05619350720 e offre un servizio di supporto attraverso il proprio Staff. Inoltre, l’etica e la trasparenza sono valori fondamentali per la società e sono disponibili informazioni sui contatti, le FAQ e le immagini stock di Depositphotos

Crea un account utilizzando un account già esistente.

Se hai già un account su Everyeye.it, esegui immediatamente l’accesso.

Il nome dell’utente.

La parola

Non riesci ad accedere perché hai dimenticato

Ti piacerebbe iscriverti?