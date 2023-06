Android 14 introduce l’API per monitorare la salute della batteria dello smartphone: tutte le novità

È stata scoperta l’API di Android 14 che consente di monitorare lo stato di salute della batteria dello smartphone. Questa scoperta è stata resa nota da Brian

Come già previsto, Android 14 sarà focalizzato sulla protezione della privacy degli utenti, con l’introduzione di nuove funzionalità per garantire la sicurezza dei dati. In aggiunta, il nuovo sistema operativo di Google potrebbe offrire un modo facile per monitorare la salute del proprio smartphone, attraverso un menu apposito accessibile con un semplice tocco.

Secondo quanto riportato da GizmoChina, la seconda anteprima per gli sviluppatori di Android 14 presenta una nuova API chiamata BatteryManager, che consente agli utenti di controllare la salute della batteria del proprio smartphone direttamente dalle Impostazioni. Questa API è simile a quelle già disponibili su iOS di Apple, che permettono agli utenti di iPhone di verificare rapidamente le prestazioni massime della batteria dei propri dispositivi.

Inoltre, la API di Google offrirà informazioni molto utili riguardanti la batteria, come il numero di cicli di ricarica effettuati, lo stato della ricarica, la data di produzione e di primo utilizzo, e naturalmente lo stato di salute della batteria. Al momento, questa API è disponibile solo per i dispositivi della linea Pixel di Google che hanno l’ultima versione del sistema operativo Android 14 Beta 2.

Questa API permette ai programmatori di creare applicazioni per monitorare la batteria del proprio smartphone. Tuttavia, è probabile che tutte le informazioni fornite dall’API saranno rese disponibili agli utenti tramite un’apposita sezione nelle Impostazioni del telefono, come già accade su iOS.

C’è solo una cosa che non sappiamo, ovvero quanto possiamo fidarci dei dati dell’API di Google. Anche se non ci sono motivi per pensare che siano inesatti, c’è sempre il rischio che il conteggio del numero di ricariche non sia preciso, soprattutto su vecchi smartphone. Tuttavia, quando Android 14 sarà rilasciato in versione stabile nell’autunno, avremo sicuramente maggiori informazioni a riguardo.

