Android 14 introduce l’API per monitorare la salute della batteria: ecco come funziona

È stata scoperta l’API di Android 14 che consente di tenere sotto controllo lo stato di salute della batteria del proprio smartphone. L’autore della scoperta è

Come già sappiamo, Android 14 si concentrerà principalmente sulla privacy degli utenti, introducendo una serie di nuove funzionalità volte a garantire la sicurezza dei dati. Inoltre, il nuovo sistema operativo di Google potrebbe offrire la possibilità di monitorare lo stato di salute del proprio smartphone con un semplice tocco, utilizzando un’apposita sezione di menu.

Secondo quanto riportato da GizmoChina, la Developer Preview 2 di Android 14 ha introdotto una nuova API chiamata BatteryManager. Questa API consente agli utenti di controllare lo stato di salute della batteria del loro smartphone direttamente dalle Impostazioni. Questa funzionalità è simile a quella già presente su iOS di Apple, che consente agli utenti di iPhone di verificare rapidamente le prestazioni massime della batteria dei propri dispositivi.

In aggiunta, l’API di Google offrirà più informazioni rispetto a quella di Apple. Ad esempio, fornirà dettagli sul numero di volte in cui la batteria è stata ricaricata, lo stato della ricarica, la data di produzione della batteria e la data del primo utilizzo. Inoltre, sarà possibile verificare lo stato di salute della batteria. Per ora, questa API è disponibile solo sui telefoni della serie Pixel di Google che hanno installato la versione Android 14 Beta 2.

Con l’aiuto di questa API, gli sviluppatori saranno in grado di sviluppare applicazioni per monitorare la durata della batteria del proprio smartphone. È probabile che tutte le informazioni fornite dall’API saranno accessibili all’utente attraverso un apposito sottomenù delle Impostazioni del proprio smartphone, come avviene già su iOS.

C’è solo una cosa che non è del tutto certa, ovvero la precisione dei dati provenienti dall’API di Google. Anche se non ci sono motivi per dubitare della loro accuratezza, potrebbe essere possibile che il conteggio del numero di cicli di ricarica non sia preciso, soprattutto su smartphone più vecchi. Tuttavia, avremo maggiori informazioni quando Android 14 verrà rilasciato ufficialmente in autunno.

Ci sono altri materiali disponibili per Android 14.

Il tema dell’articolo riguarda Android 14 e i suoi conten

Il sito EVERYEYE.it è di proprietà dell’azienda HIDEDESIGN S.R.L., con Partita Iva 05619350720. Sono presenti le sezioni Staff e Contatti, FAQ, Etica e Trasparenza, e Immagini Stock di Depositphotos. Inoltre, è possibile trovare informazioni riguardo Lavora, Privacy, Termini e Condizioni, Cancella Profilo, Cookies Policy e Gestisci Cookie.

Effettua la registrazione utilizzando un Account già esistente.

Se hai già un profilo su Everyeye.it, effettua immediatamente l’accesso.

Identificativo dell’utente

La parola

Hai smarrito la tua password?

Ti piacerebbe creare un account?