Android 14: l’API BatteryManager permette di monitorare la salute della batteria dello smartphone direttamente dalle Impostazioni

È stata scoperta l’API per monitorare la salute della batteria degli smartphone Android 14, come ha riportato Brian Arnoldi.

Sappiamo già che l’attenzione di Android 14 sarà concentrata sulla sicurezza della privacy degli utenti, grazie all’introduzione di nuove funzionalità. In aggiunta, il nuovo sistema operativo di Google potrebbe offrire un menu apposito per controllare la salute dello smartphone con facilità, grazie ad un singolo tocco.

Secondo quanto riportato da GizmoChina, la Developer Preview 2 di Android 14 ha introdotto una nuova API chiamata BatteryManager, che consente agli utenti di controllare la salute della batteria del loro smartphone direttamente dalle Impostazioni. Questa API è simile a quelle già presenti su iOS di Apple, che permettono agli utenti di iPhone di verificare le prestazioni massime della batteria dei propri dispositivi in modo rapido e immediato.

Inoltre, l’API di Google offrirà informazioni più dettagliate rispetto a quelle fornite da Apple, come il numero di volte in cui la batteria è stata caricata, lo stato della ricarica, la data di produzione e di primo utilizzo della batteria e, naturalmente, lo stato di salute della stessa. Attualmente, l’API è disponibile solo per i modelli di smartphone Pixel di Google aggiornati alla versione Android 14 Beta 2.

Con l’utilizzo di questa API, gli sviluppatori saranno in grado di sviluppare applicazioni per monitorare la batteria dello smartphone. Tuttavia, è possibile che tutte le informazioni fornite dall’API saranno mostrate all’utente attraverso un’apposito sottomenù nelle impostazioni dello smartphone, proprio come avviene su iOS.

C’è solo una cosa che non abbiamo ancora chiaro: possiamo fidarci dei dati dell’API di Google? Non abbiamo motivo di pensare che siano sbagliati, ma c’è sempre la possibilità che sui vecchi smartphone il conteggio dei cicli di ricarica non sia preciso. Saremo più sicuri quando Android 14 verrà rilasciato in autunno.

Ci sono anche altri contenuti disponibili per Android 14

L’articolo più popolare riguarda Android 14.

EVERYEYE.it è un sito web di proprietà di HIDEDESIGN S.R.L., che opera dal 2001 al 2023. L’azienda ha sede in Italia ed è registrata con Partita Iva: 05619350720. Sul sito è possibile trovare informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ e l’etica e trasparenza dell’azienda. Inoltre, ci sono immagini stock di Depositphotos disponibili per l’utilizzo. Il sito offre anche opportunità di lavoro e informazioni sulla privacy, i termini

Effettua la registrazione utilizzando un Account già esistente.

Se sei già registrato su Everyeye.it, accedi subito con le tue credenziali.

Nome dell’account o nome dell

La parola

Hai perso la password e non riesci ad accedere

Ti piacerebbe creare un account?