Apple AR: quando verrà lanciato sul mercato e a che prezzo? Le ultime indiscrezioni di Morgan Stanley

L’Apple AR sarà presentato alla WWDC, ma non è ancora chiaro quando sarà disponibile sul mercato. Dovremo pazientare per scoprirlo. Lo ha dichiarato Brian Arnoldi.

Con l’avvicinarsi della WWDC 2023 di Apple, diventa sempre più chiaro il destino dell’Apple AR. Oggi, grazie a un’analisi di Morgan Stanley, siamo in grado di comprendere quando l’Apple AR verrà messo in produzione e di conseguenza, avere un’idea precisa del periodo in cui potremmo aspettarci il suo lancio sul mercato.

Secondo quanto riportato da Macrumors, l’analista Eric Woodring di Morgan Stanley ha comunicato agli investitori che, nonostante ci si aspetti che Apple presenti il suo primo visore AR/VR la prossima settimana, la produzione in massa non inizierà prima di ottobre 2023, secondo i controlli sulle catene produttive. Quindi, a differenza dei Mac e dei Macbook che verranno presentati alla WWDC, il nuovo headset MR di Cupertino non sarà disponibile subito dopo la conferenza, ma bisognerà attendere mesi per il suo lancio.

Woodring ha dichiarato che il visore sarà disponibile al pubblico nel mese di dicembre del 2023, poco prima delle vacanze di Natale. Tuttavia, ha indicato che la produzione iniziale sarà limitata, con soltanto 300.000-500.000 unità prodotte prima del lancio o entro la fine del 2023. Al momento, non ci sono stime precise per il 2024.

In aggiunta al fatto che Apple AR sarà molto costoso, con un prezzo stimato di circa 3.000 Dollari, sembra che il visore non porterà molti guadagni ad Apple all’inizio. Secondo un esperto, tutti i profitti ottenuti dalla vendita del dispositivo saranno utilizzati per coprire i costi di marketing, ricerca e sviluppo. Quindi, sembra che i profitti per la grande azienda di Cupertino saranno molto limitati, almeno inizialmente.

Qualcosa sappiamo riguardo agli innovativi headset AR/VR di Apple? Scopriamo di più sui contenuti per la realtà aumentata di Apple.

I contenuti più popolari su Apple AR sono quelli che veng

