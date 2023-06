Apple AR: svelata la finestra temporale per il lancio sul mercato, ma ci sarà da aspettare

Durante la conferenza WWDC di Apple, è stato annunciato il progetto Apple AR, ma non è ancora chiaro quando sarà disponibile sul mercato. Sarà necessario avere pazienza e attendere ulteriori comunicazioni

Con l’avvicinarsi della WWDC 2023 di Apple, il mistero su Apple AR sta lentamente venendo svelato. Grazie ad un’analisi di Morgan Stanley, siamo ora a conoscenza della data di produzione di Apple AR, fornendoci una finestra temporale per la sua imminente uscita sul mercato.

Secondo quanto riportato da Macrumors, l’analista Eric Woodring di Morgan Stanley ha comunicato agli investitori che, nonostante ci si aspetti la presentazione del primo visore AR/VR di Apple nella prossima settimana, la sua produzione di massa non inizierà prima di ottobre 2023, come suggerito dai controlli sulle catene produttive. A differenza dei Mac e dei Macbook in arrivo alla WWDC, il nuovo headset MR di Cupertino non sarà disponibile poco dopo la conferenza, ma il suo lancio sarà posticipato di diversi mesi.

Woodring ha dichiarato che il visore sarà disponibile per il pubblico poco prima delle vacanze natalizie del 2023, nel mese di dicembre. Tuttavia, la produzione iniziale sarà limitata, con un numero di unità compreso tra 300.000 e 500.000, prodotte prima del lancio o entro la fine del 2023. Per il 2024, non ci sono ancora stime precise.

In aggiunta alle difficoltà, sembra che il costo di Apple AR sarà molto elevato, con una previsione di circa 3.000 Dollari. Tuttavia, il visore non sembrerebbe essere fonte di grandi guadagni per Apple, almeno all’inizio. Secondo Woodring, tutti i ricavi generati da Apple tramite i margini sulle spese hardware del dispositivo saranno utilizzati per coprire i costi di marketing, ricerca e sviluppo del visore. Pertanto, sembra che i profitti del gigante di Cupertino saranno minimi, almeno inizialmente.

