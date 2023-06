Apple lancerà due nuovi Mac Studio M2 con chip M2 Ultra e RAM fino a 192 GB, secondo insider affidabile

Un famoso insider ha affermato che potrebbe essere in arrivo un nuovo Mac Studio M2, dotato di un potente chip M2 Ultra e una straordinaria RAM fino a 192 GB.

L’ultimo aggiornamento riguardante il Mac Studio dotato di chip M2 è stato riferito a febbraio, quando un’informazione trapelata aveva spiegato che il dispositivo sarebbe stato eliminato a causa della sua somiglianza con i Mac Mini dotati di chip M2 Pro. Ma oggi, una fonte autorevole ha affermato che il desktop non solo esiste ancora, ma arriverà presto sul mercato!

Secondo quanto riportato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman su Twitter, Apple sarebbe pronta a presentare un nuovo modello di Mac Studio. Gurman ha confermato che la compagnia introdurrà un nuovo Mac con il nome in codice J475, il cui predecessore era il Mac Studio J375.

Ieri, giovedì 1° giugno, Gurman ha pubblicato un tweet su Twitter dicendo che Apple sta testando due nuovi Mac desktop chiamati Mac 14,14 e Mac 14,13 con i chip M2 Ultra e M2 Max. Questa notizia arriva poco prima della WWDC, in cui i Mac saranno al centro dell’attenzione, e a pochi giorni dall’apertura del programma di trade-in per i Mac Studio M2.

In pratica, Gurman sta suggerendo che Apple presenterà due nuovi Mac Studio M2 alla conferenza WWDC. Uno avrà il chip M2 Ultra e l’altro il chip M2 Max. Saranno chiamati Mac 14,14 e Mac 14,13 e conosciuti come J475. Se questa informazione è corretta, potremmo cercare notizie precedenti sul Mac Studio M2 per conoscere le specifiche tecniche.

Un giornalista di Bloomberg, che ha già rilasciato informazioni in passato, ha rivelato che il chip M2 Ultra avrà una GPU con 60 core e una CPU con 16 core ad alta performance e 8 core efficienti. Altri informatori hanno invece detto che la GPU avrà ben 76 core. La RAM del desktop varierà tra 64 GB e 192 GB, passando per i 128 GB.

È stata confermata la notizia che Apple sta per introdurre un nuovo Mac chiamato J475. Qual è il nome in codice del Mac Studio attuale? J375. https://t.co/X4f2n2Mtni – Mark Gurman (@markgurman) 1 giugno 2023

