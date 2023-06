Apple lancerà due nuovi Mac Studio M2 con chip M2 Ultra e RAM fino a 192 GB, secondo insider affidabile

Si dice che potrebbe essere in arrivo il Mac Studio M2. Un insider ben informato ha rivelato che il computer avrà un chip M2 Ultra e una memoria RAM che potrà arrivare fino a 192 GB.

L’ultima volta che si è parlato del Mac Studio con chip M2 è stato a febbraio, quando un’informazione non ufficiale aveva annunciato che il dispositivo sarebbe stato cancellato per somiglianza con il Mac Mini con chip M2 Pro. Oggi, invece, una fonte attendibile sostiene che il desktop esiste ancora e che arriverà presto sul mercato!

Secondo quanto riferito dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman su Twitter, Apple sta per lanciare un nuovo Mac Studio. In particolare, l’esperto ha confermato che "posso affermare che Apple sta per presentare un nuovo Mac con il codename J475. Sapete qual è il codename del Mac Studio attualmente in circolazione? J375".

Ieri, il 1° giugno, Gurman ha pubblicato un tweet in cui annunciava che Apple sta sperimentando due nuovi Mac desktop, chiamati Mac 14,14 e Mac 14,13. Questi computer saranno dotati di chip M2 Ultra e M2 Max. Questa notizia giunge poco prima della WWDC, evento in cui i Mac avranno un ruolo centrale, e poco dopo l’apertura del programma di trade-in per i Mac Studio M2.

In sintesi, Gurman ha suggerito che Apple presenterà due nuovi Mac Studio M2 alla prossima WWDC, uno con il chip M2 Ultra e l’altro con il chip M2 Max. Questi due dispositivi saranno identificati come Mac 14,14 e Mac 14,13 e saranno conosciuti con il nome collettivo di J475. Se questa informazione fosse corretta, sarebbe utile cercare le precedenti indiscrezioni sul Mac Studio M2 per avere un’idea delle sue specifiche tecniche.

Un giornalista di Bloomberg ha rivelato che il prossimo chip M2 Ultra avrà una GPU con 60 Core e una CPU dotata di 16 Core High-Performance e 8 Core Efficiency. Altri fonti anonime invece parlano di una GPU con ben 76 Core. Inoltre, la RAM del desktop dovrebbe variare tra 64 GB e 192 GB, con uno "step intermedio" di 128 GB.

È stato confermato che Apple sta per introdurre un nuovo Mac con il nome in codice J475. Qual è il nome in codice del Mac Studio attuale? J375. https://t.co/X4f2n2Mtni – Mark Gurman (@markgurman) 1 giugno 2023

Ci sono altri materiali disponibili per Mac Studio.

In evidenza sul sito di Mac Studio ci sono i contenuti più letti

EVERYEYE.it è un sito web gestito dall’azienda HIDEDESIGN S.R.L., operante dal 2001 al 2023. L’azienda ha una Partita Iva: 05619350720 e offre diverse sezioni sul sito come Staff e Contatti, FAQ, Etica e Trasparenza, Immagini Stock di Depositphotos, Lavora, Privacy, Termini e Condizioni, Cancella Profilo, Cookies Policy e Gestisci Cookie.

Registrati utilizzando un Account che hai già creato in precedenza.

Se hai già un account su Everyeye.it, accedi subito con le tue credenziali.

Il nome dell’utente.

La parola

Non ricordi la password?

Sei interessato ad effettuare la registrazione?