Attenzione utenti di Google Chrome: 18 estensioni contenenti malware, ecco quali sono e come proteggersi

Un ricercatore di sicurezza ha individuato del codice malevolo all’interno di 18 estensioni del Chrome Web Store di Google Chrome, come riportato da un rapporto di Posci. Queste estensioni, utilizzate da più di 57 milioni di utenti, risultano pertanto pericolose per la sicurezza informatica.

Una nuova scoperta è stata fatta dopo quella di Wladimir Pallant all’inizio del mese. Egli aveva trovato un codice malevolo in un’espansione chiamata PDF Toolbox che permetteva di inserire del codice JavaScript pericoloso in qualsiasi sito web visitato.

Il codice nocivo menzionato è presente in ben 17 estensioni del browser, tra cui Autoskip per YouTube, Crystal Ad block, Brisk VPN, Clipboard Helper, Maxi Refresher, Quick Translation, Easyview Reader view, Zoom Plus, Base Image Downloader, Clickish fun cursors, Maximum Color Changer per YouTube, Readl Reader mode, Image download center, Font Customizer, Easy Undo Closed Tabs, OneCleaner e Repeat button.

Secondo molte persone, potrebbe esserci la possibilità che altre estensioni siano infette e quindi la lista di quelle dannose potrebbe aumentare. Pertanto, è consigliabile eliminare le estensioni sospette perché potrebbero raccogliere informazioni del browser, aggiungere annunci indesiderati in ogni pagina web e salvare le tue informazioni personali, come le credenziali e i numeri delle carte di credito. Inoltre, sarebbe una buona pratica controllare tutte le altre estensioni installate per assicurarsi che siano ancora utili e legittime. Questo è quanto riportato nel rapporto.

Ultimamente, Google ha comunicato che a partire dal 2024 il browser Chrome non utilizzerà più i cookie di terze parti.

