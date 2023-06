Bunker dell’orrore” della famigerata Unità 731 scoperto in Cina: la terribile verità sulle atrocità della seconda guerra mondiale.

È stato rinvenuto in Cina il "bunker dell’orrore" utilizzato dall’Unità 731, famigerata per le proprie attività.

L’Unità 731 era un’organizzazione scientifica del governo giapponese che si occupava di sviluppare armi chimiche e biologiche, anche se era stata proibita dalla Convenzione di Ginevra. Le loro attività erano tenute nascoste e i responsabili commisero un vero e proprio massacro, conducendo esperimenti su persone comuni di ogni età.

Recentemente, c’è stata una scoperta archeologica in Cina. È stato trovato un bunker sotterraneo che era stato usato da alcuni scienziati giapponesi durante la seconda guerra mondiale per effettuare esperimenti su esseri umani. Questo bunker, soprannominato il "bunker dell’orrore", è stato scoperto vicino alla città di Anda nella provincia di Heilongjiang, situata nel nord-est della Cina.

Questo posto fu costruito durante l’occupazione giapponese della Cina tra il 1931 e il 1945. Era il più grande sito di ricerca dell’Unità 731, ma la sua posizione precisa è stata dimenticata fino ad oggi. Circa 12.000 persone (uomini, donne e bambini) sono state uccise attraverso esperimenti sadici, che includevano test inumani come l’utilizzo di granate, bombe batteriche, lanciafiamme e armi chimiche.

La struttura ha una forma a U e misura circa 33 metri di lunghezza per 21 metri di larghezza. Al suo interno sono presenti stanze collegate tra loro da tunnel. Gli archeologi non hanno ancora avuto modo di esplorarla a fondo, quindi non si conosce con precisione la funzione di ciascuna stanza. Tuttavia, i ricercatori hanno individuato alcuni ambienti che potrebbero essere stati utilizzati come laboratori, sale di osservazione e dissezione, celle di detenzione, caserme, garage, bagni, sale da pranzo e pozzi.

Non si sa cosa potranno trovare in questa terribile zona.

