Bunker dell’orrore” dell’Unità 731 scoperto in Cina: il terribile passato di esperimenti su esseri umani viene alla luce.

In Cina è stato recentemente scoperto un "bunker dell’orrore" appartenente all’Unità 731, una squadra notoria per i suoi esperimenti crudeli e disumani.

L’Unità 731 era un gruppo di ricerca e sviluppo di armi chimiche e biologiche dell’Esercito giapponese, anche se era stata vietata dalla Convenzione di Ginevra. Tutto ciò che facevano era segreto e gli individui che la dirigevano commisero un genocidio vero e proprio, conducendo esperimenti su civili di tutte le età.

Recentemente, degli archeologi in Cina hanno trovato un nascondiglio sotterraneo che era stato usato da scienziati giapponesi durante la seconda guerra mondiale per fare test su esseri umani. Questo luogo è stato chiamato "bunker dell’orrore" ed è stato scoperto vicino alla città di Anda nella provincia di Heilongjiang, che si trova nel nord-est della Cina.

Durante l’occupazione giapponese della Cina, nel periodo compreso tra il 1931 e il 1945, è stato costruito un luogo che è stato utilizzato come il più grande sito di ricerca dell’Unità 731. Tuttavia, la sua posizione esatta è stata persa fino ad oggi. In questo luogo, fino a 12.000 persone, tra uomini, donne e bambini, hanno perso la vita a causa di esperimenti atroci condotti dai loro aguzzini. Gli esperimenti comprendevano test inumani, come l’utilizzo di granate, bombe batteriche, lanciafiamme e armi chimiche.

La struttura a forma di U misura circa 33 metri di lunghezza e 21 metri di larghezza. All’interno ci sono stanze collegate tra loro e tunnel che si diramano. Gli archeologi non sono ancora entrati, quindi non è stato possibile determinare con precisione lo scopo di ogni stanza. Tuttavia, i ricercatori hanno individuato alcune che potrebbero essere laboratori, stanze di osservazione e dissezione, celle di detenzione, caserme, garage, bagni, sale da pranzo e pozzi.

Non si sa cosa potrebbero trovare in questo spaventoso posto.

