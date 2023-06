Bunker dell’orrore” dell’Unità 731 scoperto in Cina: il terribile passato di esperimenti umani durante la seconda guerra mondiale torna alla luce.

È stato scoperto in Cina un bunker noto come "bunker dell’orrore", il quale faceva parte dell’Unità 731, famigerata per le sue attività.

L’Unità 731 era un’organizzazione militare giapponese che si occupava di sviluppare e studiare armi chimico-biologiche, anche se questo era vietato dalla Convenzione di Ginevra. Questo gruppo operava in modo segreto e i suoi responsabili commisero veri e propri crimini contro l’umanità, effettuando esperimenti su persone di ogni età, senza alcuna distinzione.

Recentemente, archeologi cinesi hanno trovato un rifugio sotterraneo che era stato usato da scienziati giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale per condurre esperimenti su esseri umani. Questo luogo, noto come "bunker dell’orrore", è stato scoperto vicino ad Anda, una città situata nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina.

Durante l’occupazione giapponese della Cina dal 1931 al 1945, è stato costruito un luogo che è stato il più grande centro di ricerca dell’Unità 731, ma la sua posizione esatta è stata persa fino ad ora. In questo luogo, fino a 12.000 uomini, donne e bambini sono stati uccisi in modo sadico attraverso test inumani che comprendevano l’uso di granate, bombe batteriche, lanciafiamme e armi chimiche.

La struttura ha la forma di una U ed è lunga circa 33 metri e larga 21 metri. Ci sono diverse stanze collegate tra loro da tunnel che si diramano. Gli archeologi non hanno ancora avuto modo di esplorare completamente la struttura per determinare lo scopo preciso di ogni stanza, ma sembra che ci siano laboratori, stanze di osservazione e dissezione, celle di detenzione, caserme, garage, bagni, sale da pranzo e pozzi.

Chissà cosa potranno trovare in questo luogo spaventoso.

