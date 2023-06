Bunker dell’orrore”: scoperto in Cina il più grande sito di ricerca dell’Unità 731, responsabile di atroci esperimenti su civili durante la seconda guerra mondiale.

In Cina è stato scoperto un luogo chiamato "bunker dell’orrore", appartenente all’Unità 731, nota per le sue atrocità. L’autore dell’articolo è

L’Unità 731 era una divisione dell’esercito giapponese specializzata nella ricerca e nello sviluppo di armi chimiche e biologiche, il cui utilizzo era proibito dalla Convenzione di Ginevra. Le attività svolte all’interno erano segrete e i responsabili commisero un vero e proprio genocidio, effettuando esperimenti su civili di ogni età.

Recentemente, gli archeologi in Cina hanno fatto una scoperta sorprendente: hanno trovato un bunker sotterraneo che era stato utilizzato dagli scienziati giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale per condurre esperimenti su soggetti umani. Situato vicino alla città di Anda, nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina, questo luogo terribile era stato soprannominato "il bunker dell’orrore".

Durante l’occupazione giapponese della Cina, dal 1931 al 1945, è stato costruito un luogo che è diventato il più grande sito di ricerca dell’Unità 731. Tuttavia, la sua posizione esatta è stata persa fino ad oggi. In quel luogo, fino a 12.000 persone, tra uomini, donne e bambini, sono state uccise in modo sadico attraverso esperimenti inumani che includevano l’utilizzo di granate, bombe batteriche, lanciafiamme e armi chimiche.

La costruzione a forma di U, che misura circa 33 metri di lunghezza e 21 metri di larghezza, contiene stanze collegate tra loro da tunnel. Gli archeologi non sono ancora riusciti ad esplorarla completamente, quindi non si sa con precisione la funzione di ogni stanza. Tuttavia, i ricercatori hanno individuato alcune stanze che potrebbero essere state utilizzate come laboratori, postazioni di osservazione e dissezione, celle di detenzione, caserme, garage, bagni, sale da pranzo e pozzi.

Non si sa cosa potranno trovare in questo luogo terribile.

Il destino che ci attende è legato al calcestruzzo utilizzato già nell’antica Roma. Ci sono altri argomenti correlati al mondo antico.

I più popolari contenuti del mondo antico.

Il sito web EVERYEYE.it è gestito dalla società HIDEDESIGN S.R.L. con Partita IVA 05619350720. Sul sito sono disponibili informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza, nonché immagini stock di Depositphotos. Inoltre, sono presenti informazioni sulla privacy, i termini e le condizioni del sito, la possibilità di cancellare il proprio profilo e la policy sui cookies. È possibile gestire i cookies attraverso le impostazioni del sito.

Effettua la registrazione utilizzando un Account preesistente.

Se hai già registrato un account su Everyeye.it, accedi subito tramite il Log-In.

Il nome dell’utente.

La parola

Hai perso la password e non riesci ad accedere

Ti piacerebbe effettuare la registrazione?