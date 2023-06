Chrome Web Store: 18 estensioni infette da malware, ecco quali sono e come eliminarle

Se usate Google Chrome, è importante che rimuoviate immediatamente alcune estensioni che sono state infettate da un malware. Si tratta

Secondo un rapporto pubblicato da Posci, un esperto di sicurezza ha scoperto del codice malevolo in ben 18 estensioni per Google Chrome, tutte disponibili nel Chrome Web Store. Queste estensioni sono utilizzate da più di 57 milioni di utenti in totale.

Una nuova scoperta si è aggiunta a quella fatta da Wladimir Pallant ad inizio mese. Questa volta si tratta di un codice dannoso trovato in un’ estensione chiamata PDF Toolbox. Grazie a questo codice, era possibile iniettare del codice JavaScript malevolo in qualsiasi sito web visitato.

Il codice dannoso è stato trovato in ben 17 estensioni del browser, tra cui Autoskip for Youtube, Crystal Ad block, Brisk VPN, Clipboard Helper, Maxi Refresher, Quick Translation, Easyview Reader view, Zoom Plus, Base Image Downloader, Clickish fun cursors, Maximum Color Changer for Youtube, Readl Reader mode, Image download center, Font Customizer, Easy Undo Closed Tabs, OneCleaner e Repeat button.

Molte persone pensano che ci possano essere altre estensioni infette e che la lista potrebbe aumentare. È meglio disinstallare i plugin sospetti perché potrebbero raccogliere informazioni del browser, aggiungere pubblicità extra sulle pagine web e memorizzare le credenziali e i numeri delle carte di credito. Inoltre, sarebbe una buona idea controllare tutte le altre estensioni installate e verificare che siano ancora utili e legittime. Questo è il consiglio riportato nel rapporto.

Recentemente, Google ha comunicato che a partire dal 2024 il browser Chrome non supporterà più i cookie di terze parti.

Google Chrome ha deciso di "eliminare" i cookie di terze parti e ciò avrà un impatto sui suoi utenti. Ci sono anche altre novità riguardanti Google Chrome.

I contenuti più popolari su Google Chrome.

Il sito web EVERYEYE.it è di proprietà della società HIDEDESIGN S.R.L., registrata con Partita Iva 05619350720. Sono disponibili informazioni sullo staff e i contatti, una sezione di domande frequenti, informazioni sull’etica e la trasparenza del sito, immagini stock fornite da Depositphotos, offerte di lavoro, la politica sulla privacy, i termini e le condizioni d’uso del sito, la possibilità di cancellare il proprio profilo e la politica sui cookies e

Per registrarti, devi utilizzare un Account già esistente.

Se hai già un account su Everyeye.it, accedi immediatamente effettuando il Log-In.

Identificatore dell’utente

La parola

Hai perso la password d’accesso?

Ti piacerebbe creare un account?