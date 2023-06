Come forzare la chiusura delle app su Windows: i metodi per farlo prima della novità di Windows 11

Prima di scoprire la novità, è utile sapere come chiudere forzatamente le app su Windows. Questo è ciò che ci spiega Alberto Lala.

Se sei un utente esperto, sicuramente sarai entusiasta di utilizzare la nuova funzione di chiusura veloce delle applicazioni su Windows 11. Questo comando rapido sarà disponibile direttamente dalla barra delle applicazioni.

Se state cercando informazioni su come chiudere un’applicazione che non vuole chiudersi da sola, indipendentemente dal motivo, siete nel posto giusto.

Può succedere che un’app non risponda più o che ci si accorga durante il caricamento di non averne più bisogno e si voglia chiuderla subito senza perdere tempo. Le ragioni possono essere molteplici e varie. Ma la sostanza non cambia: vogliamo forzare la chiusura perché non abbiamo altra scelta e il comando "chiudi" è assente o non funziona.

Esistono due metodi diversi per chiudere un’applicazione. Il primo, che è più sicuro ma richiede più tempo, prevede di utilizzare la "Gestione Attività". Per aprirla, basta fare clic destro sul pulsante Start e selezionare "Gestione Attività". Se non l’avete mai usata prima, dovrete premere "Più dettagli" per vedere tutti i comandi. Assicuratevi di essere nella scheda "Processi". Nella lista dei processi, cercate quello collegato all’applicazione che volete chiudere. Cliccatelo e poi selezionate "Termina Attività" in basso a destra. In alternativa, potete fare clic destro sul processo e scegliere l’opzione dal menu che appare.

La soluzione più veloce e universale per chiudere un’applicazione è utilizzare una scorciatoia da tastiera. Se l’applicazione che si vuole chiudere è in primo piano, basta premere contemporaneamente i tasti "Alt + F4" sulla tastiera e, nel caso in cui si utilizzi un notebook con i tasti funzione in blu, premere anche il tasto "Fn". In alcuni casi questa combinazione potrebbe non funzionare, ma in tal caso si può utilizzare la "Gestione Attività" per chiudere l’applicazione.

Nell’ultimo anno, a Redmond, si è lavorato intensamente per migliorare l’esperienza del sistema operativo proprietario. Tra le novità introdotte, c’è anche il comando "Forza chiusura" sulla barra delle applicazioni. Inoltre, sembra che Windows 11 possa finalmente supportare nativamente i file RAR, un’aggiunta molto attesa dai suoi utenti.

Il sistema operativo Microsoft, noto come Windows, ha una lunga storia che parte dai suoi primi albori fino ad arrivare alla recente uscita di Windows 11.

