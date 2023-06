Come forzare la chiusura delle app su Windows: il ripasso dei metodi prima dell’arrivo della nuova feature su Windows 11

Ti ricordi come chiudere le app su Windows? Una breve rinfrescata prima di scoprire le novità. Scritto da Alberto Lala.

Se sei un utente esperto, probabilmente sei impaziente di provare la nuova funzione di chiusura veloce delle app su Windows 11, che ti permette di accedere rapidamente al comando direttamente dalla barra delle applicazioni.

Se state cercando un modo per chiudere un’applicazione che non si vuole chiudere da sola, per qualsiasi motivo, siete nel posto giusto.

A volte può succedere che un’applicazione smetta di funzionare o che, durante il caricamento, ci si renda conto di non averne bisogno e si voglia chiudere velocemente senza perdere tempo. Ci sono molte ragioni diverse per cui potremmo voler forzare la chiusura dell’applicazione, ma la sostanza non cambia: vogliamo chiuderla perché non abbiamo alternative e il comando "chiudi" non è disponibile o non funziona.

Esistono due modi per chiudere un’applicazione. Il primo, più sicuro e affidabile (e che funziona sempre), consiste nell’utilizzare il tool "Gestione Attività". Per aprirlo, basta fare click destro sul pulsante Start e selezionarlo. Se è la prima volta che lo apri, dovrai premere "Più dettagli" per mostrare tutti i comandi e accertarti di essere nella scheda "Processi". Qui, troverai il processo relativo all’app che vuoi chiudere e, dopo averlo selezionato, premi il pulsante "Termina Attività" in basso a destra. In alternativa, puoi fare click destro sul processo e selezionare "Termina Attività" dal menu.

Il modo più veloce per chiudere un’applicazione in primo piano è utilizzando una scorciatoia da tastiera. Premendo contemporaneamente i tasti "Alt + F4" sulla tastiera, si chiude l’app in primo piano. È importante fare attenzione se si sta utilizzando un notebook con i comandi funzione in blu, in questo caso bisogna premere anche il tasto "Fn". Tuttavia, questa combinazione potrebbe non funzionare con tutti i processi. In questo caso, è possibile utilizzare la "Gestione Attività" per chiudere l’app.

Negli ultimi dodici mesi, Microsoft ha lavorato instancabilmente per arricchire l’esperienza del proprio sistema operativo, aggiungendo nuove funzionalità come il comando "Forza chiusura" sulla barra delle applicazioni. Inoltre, sembra che Windows 11 potrebbe finalmente offrire il supporto nativo ai file RAR, migliorando ulteriormente la versatilità del software.

La storia del sistema operativo Microsoft, Windows, viene raccontata dai suoi inizi fino alla versione più recente, Windows 11. Inoltre, ci sono altri contenuti dispon

I contenuti più popolari su Windows 11.

Il sito web EVERYEYE.it appartiene a HIDEDESIGN S.R.L., attiva dal 2001 al 2023 e con Partita Iva 05619350720. Nel sito è possibile trovare informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza dell’azienda, oltre ad immagini stock di Depositphotos. Si può inoltre lavorare con loro, ma è importante leggere le informazioni sulla privacy, i termini e le condizioni. È possibile cancellare il proprio profilo e gestire i

Per iscriverti, devi utilizzare un Account già esistente.

Se hai già registrato un account su Everyeye.it, accedi subito utilizzando le tue credenziali.

Il termine "nome utente

La password è

Ti sei dimenticato della tua password?

Ti piacerebbe procedere con la registrazione?