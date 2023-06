Come forzare la chiusura delle app su Windows: metodi e trucchi per risolvere il problema.

Vuoi sapere come chiudere le applicazioni su Windows in modo forzato? Ecco una breve ripetizione prima di scoprire la novità. Questo è quanto scritto da Alberto Lala

Se sei un utente esperto, probabilmente non vedi l’ora di provare la nuova funzione di chiusura rapida delle app su Windows 11. Questa opzione ti permetterà di accedere facilmente al comando di chiusura direttamente dalla barra delle applicazioni.

Se state cercando un modo per chiudere un’applicazione che non si chiude da sola, per qualsiasi ragione, siete nel posto giusto.

Può succedere che un’app smetta di funzionare o che ci si accorga durante il caricamento che non è necessaria e si voglia chiuderla rapidamente. Le ragioni possono essere molte e variegate. L’importante è che vogliamo chiuderla forzatamente perché non c’è un modo per farlo normalmente o perché il comando "chiudi" non è disponibile o non funziona.

Ci sono due modi per chiudere un’applicazione. Il primo è il più sicuro e prevede l’utilizzo di "Gestione Attività". Per accedere a questo strumento di controllo, basta fare clic destro sul tasto Start e selezionarlo. Se è la prima volta che lo si apre, bisogna premere "Più dettagli" per accedere a tutti i comandi e assicurarsi di essere nella scheda "Processi". Nell’elenco dei processi, si trova quello dell’applicazione da chiudere e, dopo averlo selezionato, si preme "Termina Attività" in basso a destra. In alternativa, si può fare clic destro sul processo e selezionare la stessa opzione dal menu che appare.

Il modo più comune e veloce per chiudere un’applicazione è utilizzare una scorciatoia da tastiera. Basta premere "Alt + F4" sulla tastiera con l’app aperta in primo piano. Tuttavia, se si utilizza un notebook con i comandi funzione in blu, è necessario premere anche "Fn". Se questa combinazione non funziona, si può aprire la "Gestione Attività".

Negli ultimi dodici mesi, a Redmond si è lavorato sodo per migliorare il sistema operativo proprietario, aggiungendo anche il comando "Forza chiusura" sulla barra delle applicazioni. C’è la possibilità che Windows 11 possa finalmente supportare i file RAR in modo nativo.

