Come guardare le edizioni regionali di Rai 3 sulla Smart TV: la nuova frontiera dell’HbbTV

Vuoi guardare Rai 3 regionale sulla tua Smart TV? Ecco una novità che supera il tradizionale digitale terrestre, scoperta da Andrea Zanettin.

La Rai ha deciso di lanciare la sua nuova TV digitale e di ampliare la sua offerta utilizzando diversi metodi di trasmissione, che vanno al di là del semplice digitale terrestre. In particolare, ci sono delle novità riguardanti le versioni regionali di Rai 3.

Come già spiegato in precedenza, la Rai sta ampliando la propria offerta attraverso l’utilizzo dell’HbbTV, una tecnologia che unisce il digitale terrestre e le funzionalità smart. Questo processo coinvolge anche le edizioni regionali del canale, che solitamente si trovano al numero 3 del telecomando. Grazie all’HbbTV, sarà possibile accedere a questi contenuti in modo intelligente tramite televisori connessi a Internet compatibili con la tecnologia a partire dalla versione 2.0.1.

Il 2 giugno 2023 è stato un giorno importante per la trasmissione delle edizioni regionali dei TG. Da quel momento, tutte le trasmissioni in diretta saranno fatte anche con questo nuovo metodo di trasmissione. Questo significa che sarà possibile superare i problemi di ricezione del segnale digitale terrestre in alcune zone.

Per accedere al servizio Rai TV+ e selezionare la diretta del TG regionale preferito, basta premere il pulsante freccia verso l’alto del telecomando mentre si guarda un canale Rai. In questo modo si accede al servizio usuale, che offre anche la possibilità di vedere le repliche dei programmi. È importante notare che questa funzione è disponibile solo quando il TG regionale è in onda.

Il digitale terrestre sta per essere aggiornato e sarà necessario dire addio alla tecnologia MPEG-2. Tuttavia, cosa ciò comporterà non è ancora chiaro.

