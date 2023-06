Come personalizzare la barra dei menu del Mac: consigli e trucchi

Se vuoi personalizzare la barra dei menu del tuo Mac, ecco alcune idee che potrebbero esserti utili. Scopri come fare con questo artic

La barra dei menu sui computer Mac è situata nella parte superiore del sistema operativo macOS ed è uno dei tratti caratteristici di Apple. Tuttavia, molti non sanno che è possibile personalizzarlo a proprio piacimento, eliminando le icone indesiderate.

Per eliminare un’icona che non fa parte di quelle predefinite dalla barra, è sufficiente premere il tasto Command sulla tastiera e trascinarla fuori dalla barra. Quando appare l’icona X, è possibile rilasciare il pulsante del mouse e l’icona verrà rimossa.

Se preferisci, puoi anche utilizzare le Impostazioni di sistema per nascondere un’app dalla barra dei menu. Basta aprire il tab "Centro di Controllo" e selezionare l’opzione "Non mostrare nella barra dei menu" accanto all’app che vuoi nascondere.

Le applicazioni hanno un’opzione all’interno delle impostazioni che consente di visualizzare o nascondere le icone nella barra dei menù.

Qualche giorno fa abbiamo spiegato su queste pagine come ripristinare il Dock su Mac utilizzando pochi tap. La procedura è molto facile, esattamente come quella descritta in questo approfondimento.

Ci sono altre opzioni disponibili per il sistema operativo

I contenuti più popolari su macOS Ventura.

Il sito web EVERYEYE.it è proprietà di HIDEDESIGN S.R.L. con Partita Iva: 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni su staff e contatti, una sezione FAQ, informazioni sull’etica e la trasparenza, immagini stock di Depositphotos, offerte di lavoro, la privacy, i termini e le condizioni, la possibilità di cancellare il proprio profilo e la politica sui cookies. Inoltre, è possibile gestire i cookie sul sito.

Per registrarsi, è necessario utilizzare un Account già esistente.

Se hai già un account su Everyeye.it, accedi immediatamente.

Il nome dell’utente.

La password.

Ti sei dimenticato la tua password?

Desideri effettuare la registrazione?