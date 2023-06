Come personalizzare la barra dei menu del Mac: idee e suggerimenti

Se vuoi personalizzare la barra dei menu del tuo Mac, ci sono diverse opzioni da considerare. Ecco alcune idee che potrebbero essere utili per

Il menù bar dei computer Mac, situato nella parte superiore del sistema operativo macOS, è uno dei segni distintivi del prodotto Apple. Tuttavia, non tutti sanno che è possibile personalizzarlo a proprio piacimento, ad esempio eliminando le icone non desiderate.

Per eliminare un’icona che non sia quella predefinita dalla barra, è sufficiente tenere premuto il tasto "Command" sulla tastiera e trascinare l’icona al di fuori della barra. Quando compare l’icona "X", è possibile rilasciare il pulsante del mouse ed eliminare l’icona.

In alternativa, è possibile utilizzare le impostazioni del sistema. Basta accedere alla sezione "Centro di controllo" e selezionare l’opzione "Non mostrare nella barra dei menu" accanto all’app desiderata.

Anche se non sempre visibili, le applicazioni offrono la possibilità di gestire le icone presenti nella barra dei menù attraverso le impostazioni, permettendo di scegliere quali mostrare e quali nascondere.

Qualche giorno fa, abbiamo spiegato su questo sito come ripristinare il Dock su Mac con pochi tap. La procedura è facile e molto semplice, come abbiamo descritto in dettaglio.

Ci sono anche altri elementi disponibili per macOS Ventura.

