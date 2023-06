Come personalizzare la barra dei menu del Mac: trucchi e consigli di Alessio Marino

Hai mai pensato a come personalizzare la barra dei menu del tuo Mac? Ecco alcune idee che potrebbero interessarti, suggerite da Alessio

La barra dei menu dei Mac è una caratteristica unica del sistema operativo di Apple e si trova nella parte superiore di macOS. Tuttavia, non tutti sanno che è possibile personalizzarla in base alle proprie preferenze, eliminando le icone che non si desiderano.

Se vuoi rimuovere un’icona dalla barra che non è tra quelle di default, puoi farlo facilmente tenendo premuto il tasto Command sulla tastiera e trascinandola fuori dalla barra. Quando vedrai l’icona X, puoi rilasciare il pulsante del mouse e l’operazione sarà completata.

Invece, è possibile utilizzare le Impostazioni di sistema: basta cliccare sulla scheda "Centro di Controllo" e selezionare "Nascondi dalla barra dei menu" accanto all’applicazione desiderata.

Le app hanno un’opzione nelle impostazioni che consente di scegliere se mostrare o nascondere le icone nella barra dei menù.

Qualche giorno fa avevamo descritto su questo sito come ripristinare il Dock su Mac in poche semplici mosse. La procedura è davvero facile e simile a quella spiegata in questo articolo.

