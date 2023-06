Come risolvere il problema della RAM occupata da Google Chrome: consigli utili

Se Google Chrome sta utilizzando molta memoria RAM, ci sono alcune opzioni utili che si possono provare. Lo suggerisce Brian Arnoldi.

Dopo avervi informato su quali estensioni di Google Chrome eliminare per evitare virus e malware, ci concentreremo su un altro problema comune del browser di Google. È risaputo che Google Chrome utilizza molta memoria RAM del computer, ma esistono dei modi per risolvere questo problema. Di seguito, vi presentiamo i principali metodi da utilizzare.

Per iniziare, devi abilitare la funzione di Risparmio Memoria su Chrome. Nel mese di dicembre, Google Chrome ha introdotto il "Memory Saver", che puoi attivare attraverso le Impostazioni del browser, nella sezione "Rendimento". Una volta lì, devi semplicemente attivare l’interruttore "Risparmio Memoria" per liberare fino a 10 GB di RAM disattivando le schede inutilizzate.

Se notate che il vostro computer sta andando a rallentatore a causa di Chrome e della quantità di RAM che occupa, potete provare un’altra soluzione. Andate nella Gestione Attività del dispositivo e chiudete manualmente alcuni processi, che rappresentano le varie estensioni o pagine del browser. Dovete chiudere prima i processi che occupano più RAM, ma fate attenzione a non disattivare il processo principale di Chrome!

Un altro consiglio utile è quello di disattivare o eliminare le estensioni che non usate. Per farlo, basta cliccare sull’icona a forma di puzzle che si trova in alto a destra nella barra dei link e delle estensioni. Cliccando su questa icona, si aprirà un menu a tendina dove potrete scegliere di rimuovere o bloccare ogni estensione installata su Google Chrome singolarmente.

Se nonostante i tuoi sforzi, Chrome continua ad occupare troppa memoria del tuo computer, la ragione potrebbe essere un malware, un virus o un adware scaricato per errore mentre navigavi in rete. Per porre rimedio a questo problema, dovrai cercare e rimuovere dal tuo PC il programma nocivo, potrebbe essere utile fare un backup dei tuoi dati prima di procedere con la disinstallazione. In seguito, potrai ripristinare il dispositivo e goderti un’esperienza di navigazione più fluida.

Google Chrome ha deciso di "eliminare" i cookie di terze parti, ma cosa significa per gli utenti? Scopriamo insieme le implicazioni di questa scelta. Inoltre, ci sono altri interessanti contenuti relativ

