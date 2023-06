Come risolvere il problema della RAM occupata da Google Chrome: opzioni utili da conoscere

Se Google Chrome sta utilizzando troppa memoria RAM, ci sono alcune opzioni utili da provare. Questo è ciò che suggerisce Brian Arnold

Dopo aver spiegato quali estensioni di Google Chrome eliminare per evitare virus e malware, ci occupiamo di un altro problema importante del browser di Google. È noto che Google Chrome consuma molta memoria RAM del computer, ma conoscete alcuni modi per risolvere questo problema? Ecco i principali.

Per ottimizzare la memoria del tuo Chrome, la prima cosa da fare è abilitare la funzione di Risparmio Memoria. Questa funzione, chiamata "Memory Saver", è stata introdotta da Google Chrome lo scorso dicembre e può essere attivata tramite le Impostazioni del browser. Nella sezione "Rendimento", puoi attivare il toggle "Risparmio Memoria" e disattivare le schede inutilizzate per recuperare fino a 10 GB di RAM.

Se noti che il tuo PC sta diventando lento a causa di Chrome che sta utilizzando troppa RAM, puoi provare a chiudere alcuni processi nella Gestione Attività del dispositivo. Ogni processo corrisponde ad un’estensione o ad una pagina del browser. Assicurati di chiudere quelli che occupano una grande quantità di RAM, ma fai attenzione a non disabilitare quello di base di Chrome. Questo ti darà un altro modo per liberare la RAM del tuo PC.

Un’altra precauzione è quella di disattivare o eliminare le estensioni che non usi. Per farlo, devi cliccare sull’icona a forma di pezzo di puzzle in alto a destra nella barra dei link e delle estensioni. Questa icona apre un sottomenu da cui puoi scegliere di rimuovere o bloccare ogni estensione installata su Google Chrome una per volta.

Se nonostante i tuoi sforzi noti che Chrome sta usando ancora molta RAM sul tuo computer, potrebbe essere a causa di un malware o di un virus (o di un adware) che hai accidentalmente scaricato dal web. Per risolvere questo problema, devi cercare e disinstallare il malware dal tuo computer, magari eseguendo un backup e un ripristino del dispositivo.

Google Chrome ha deciso di eliminare i cookie di terze parti. Questa novità avrà un impatto sulla navigazione degli utenti che utilizzeranno il browser.

I contenuti più popolari su Google Chrome.

EVERYEYE.it è un sito web gestito da HIDEDESIGN S.R.L., con Partita Iva 05619350720. Sul sito sono disponibili informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza. Inoltre, si possono trovare immagini stock fornite da Depositphotos e opportunità di lavoro. La privacy, i termini e le condizioni sono disponibili sul sito, così come la possibilità di gestire i cookie e di cancellare il proprio profilo.

Effettua la registrazione tramite un Account già esistente.

Se hai già un account su Everyeye.it, accedi subito con le tue credenziali.

Il termine "Nome Utente

La password.

Hai perso la memoria della password?

Ti piacerebbe creare un account?